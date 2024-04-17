8 يونيو.. محاكمة المتهم بالتعدي علي الطفلة"سجدة" بالقناطر الخيرية

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية ، محاكمة عامل تعدى علي طفلة بالضرب حتى الموت بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

8 يونيو المقبل.. محاكمة المتهم بالتعدي علي الطفلة" سجدة " بالقناطر الخيرية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية 35191 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3642 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ناصر م س"، 26 سنة، عامل، مقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أنه في يوم 14/12/2022 ضرب الطفلة سجدة أحمد يسري ذكى - عمداً إثر ما أضمره في نفسه حيال بكائها فما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بيديه على رأسها غير عابئ بصغر سنها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها دون أن يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن النقيب عمرو بدر معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، من ضبط المتهم إثر إبلاغه بوصول الطفلة المتوفية لمستشفى قليوب التخصصي وبمواجهته أقر له بتعديه على الطفلة حتى فارقت الحياة.

وأكدت تحريات النقيب كمال إبراهيم معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن تعدي عليها ضرباً بيديه على وجهها ورأسها إثر بكائها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتها.

محاكمة 3 متهمين تعدوا بالضرب علي ربة منزل وتسببوا في إحداث عاهة مستديمة بالقناطر الخيرية

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، محاكمة 3 متهمين تعدوا بالضرب علي ربة منزل وتسببوا في إحداث عاهة مستديمة لها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22645 /2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4464 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "سید س م"، و"عيد ش س"، و"سعيد س م"، 34 سنة، مقيمون شلقان القناطر الخيرية، لأنهم في 6/9/2022 أحدوا عمداً إصابة المجني عليها "نورا سيد مصطفي مرسي صقر"، ربة منزل، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" في الأذن اليمني فأحدثوا ما بها من إصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي التشوه الخارجي بحلمة الأذن اليمني، والتي تقدر بنسبة 5% على النحو المبين بالتحقيقات.