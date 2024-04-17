محافظ الدقهلية يتابع الموقف  التنفيذي بمشروع مساكن الجلاء

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.

وشدد المحافظ علي ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات لسرعة التمهيدا لافتتاحه قريبا وبدء تسليم الوحدات للمستحقين من خلال القرعة العلنية، وأشار " مختار" الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات لتوفير حياه كريمه للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري .

واكد المحافظ إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهالينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، كما وجه " مختار " بضرورة الحفاظ علي المسطحات الخضراء داخل المشروع والملاعب والمناطق الترفيهية للمواطنين بعد تسليمها.

الجدير بالذكر ان مشروع مساكن الجلاء تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي تم تمويله من صندوق التنمية الحضرية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانه ووحده صحيه ، بالإضافة إلي إنشاء وحدات سكنية علي ارض حي شرق المنصوره وتشمل إنشاء 11 برج سكني بعدد 658 وحده سكنيه و 88 شقه اداري و 22 محل تجاري.