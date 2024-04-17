غادة عبد الرازق: ماعرفتش أمثل أمام أحمد ماهر فى البداية ومدرسة التلقائية فاشلة

كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن تفاصيل الأزمة التي واجهتها في التمثيل أمام الفنان أحمد ماهر فى مسلسل “صيد العقارب”، وذلك خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «تجمعني بالفنان أحمد ماهر مشاهد حوارية طويلة، وبصراحة أول ما وقفت قدامه مكنتش عارفة أمثل، كان عندي معاه أزمة جامدة، فهو من مدرسة كبيرة في الإلقاء والألفاظ واللغة العربية، وفي مقابل تلك المدرسة في التمثيل هناك مدرسة أرى أنها فاشلة هي مدرسة التلقائية، والتي أرى أنّها لا تصلح إلا في أدوار معينة ولكنها ليست مقياس للتمثيل».

وأضافت غادة عبد الرازق: «لما وقفت أمام أحمد ماهر كان عندي مشكلة، اكتشفت أني كنت ماشية ورا سراب في مدرسة التلقائية ولازم أرجع للصح، ولم استطيع مجاراته في الأداء، ومتأكدة أن المخرج أحمد حسن راح قاله من ورايا لأن بعد كدا لقيت استاذ أحمد فاهم أني مش قادرة أروح لمنطقته في التمثيل فهو مشكورا نزل إلى منطقتي، ولكن بمجرد ما كسرت الحتة دي قدمت أحلى مشاهد في حياتي معاه وكنت مرتاحة للغاية.

تحدثت النجمة غادة عبد الرازق، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عن زيجاتها، وعن عدم اعتمادها على الرجال، قائلة: «طول عمري سند نفسي، ورغم تعدد الرجال في حياتي ماتسندتش على حد منهم».

وتابعت غادة عبدالرازق: «كل اختياراتي في الرجالة كانت غلط، وعمري ما اخترت راجل صح، فيما عدا والد روتانا، أما بقية الاختيارات فهى لم تكن صحيحة، بعض منهم منحنى ماديات، والبعض الآخر حفلات، والآخرون حب وحاجات كتيرة جدًا، إلا أنني لم أعتمد عليهم بشكل كامل».

قالت النجمة غادة عبد الرازق أن ابنتها روتانا كانت في يوم من الأيام لديها استقرار في بيتها، وانفصلت قائلة: “ممكن أكون أنا اللي قصرت في ده، فممكن أكون أنا عامل من العوامل اللي بوظت حياتها”.

كشفت النجمة غادة عن معاناتها من عدم الاستقرار النفسي والعاطفي.

وقالت غادة عبد الرازق: "أنا ست مريضة، بتعالج من 35 سنة فـ متقوليش استقرارك النفسي لأن أنا بالتأكيد معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي".

وأضافت: "بحسد الناس على الاستقرار والبيت وزوج والأطفال، وكل حاجة، أنا ممكن كمان أحس أني دمرت ناس حواليا".

كما كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن سبب اختفائها لفترات، قالت: "أنا عامة ست بيتوتية جداً ولكن في لحظة الانكسار بختفي أكتر".



وعن أهم الأسباب التي قد تسبب كسرة لغادة عبد الرازق، قالت: "حاجات كتيرة جداً زي كل البني آدمين مثل فشل في الشغل يكسرني أو أعداء يحاربوني ويوصلوا لغرض ما تكسرني أو حاجة تمس بنتي أو أهلي تكسرني أو حاجة تشوه سمعتي والخيانة وأزمة مادية تكسرني".

وحرصت النجمة غادة عبد الرازق على كشف أهم ما جذبها لشخصية "عايدة" في مسلسل صيد العقارب الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024، أنها شخصية جديدة وتحمل في جنباتها ملامح كثيرة منها، قائلة: "شخصية جديدة علي فيها ملامح مني كنت دائماً بحاول أثبت لأهلي وأبويا أني أقدر أعمل أي حاجة وإني مش معنى إني ست أن الراجل يبقى أحسن مني ولقيت في كتير جداً من شخصية عايدة".

وكان حقق مسلسل “صيد العقارب” نجاحًا عند عرضه على watch it الرقمية في السباق الرمضاني المقبل، كما عرض على قناة cbc فى الشهر الكريم.

غادة عبد الرازق

وشهد المسلسل علاقة صداقة ونسب بين عائلتى ضرغام والغول، إلا أن هذه الصداقة تتحول إلى عداوة كبيرة.

كواليس صيد العقارب

ودخلت العائلتان فى صراعات كبيرة تقودها غادة عبد الرازق بسبب أمور تطورت بينهما وتسببت في مشاكل، وذلك فى إطار مثير ومشوق.

غادة عبد الرازق

شخصية غادة عبد الرازق



وتقدم غادة عبد الرازق دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة .

غادة عبد الرازق ومحمد علاء

شخصية محمد علاء جمايكا



ويجسد الفنان محمد علاء جمايكا زوج غادة عبد الرازق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، خاصة أن العمل مليئ بالأحداث الساخنة .

وأعلنت الفنانة غادة عبد الرازق أن مسلسلها المقبل عبارة عن حرب تمثيل بين نجوم كبار للغاية.

رياض الخولي

وأضافت قائلة : "مسلسل صيد العقارب عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، اما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان ارابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وتابعت غادة عبد الرازق : أما بقعد اسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول ايه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".

ومن المقرر أن تقدم غادة عبد الرازق مسلسل "صيد العقارب" فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.