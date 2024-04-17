بمشاركة 24 من البنوك والشركات والمؤسسات المجتمعية.. مُلتقى توظيفي بجامعة الزقازيق

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، بالتعاون مع مراكز التطوير المهني "الملتقى التوظيفي الأول لطلاب وخريجي جامعة الزقازيق"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وسيتم افتتاح فعاليات الملتقى يوم الأحد القادم الموافق 21 أبريل 2024م الساعة الحادية عشر صباحاً، بقاعة المنتديات بالجامعة.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود جامعة الزقازيق لتأهيل طلابها وخريجيها لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وإتاحة فرص التوظيف والتدريب بمشاركة 24 من البنوك والشركات والمؤسسات المجتمعية في مختلف التخصصات.

ويقام المعرض التوظيفي للملتقى على مدى يومين، يتضمن اليوم الأول إجراء محادثات مهنية ولقاءات مع طلاب وخريجي الجامعة من قبل الشركاء والخبراء ورجال الأعمال، بهدف توفير فرص عمل وتدريب لطلاب وخريجي الجامعة.

ويتضمن اليوم الثاني؛ ورش عمل ومحاضرات وندوات تعريفية من قبل الشركات لجميع قطاعات وكليات الجامعة تستهدف كافة الطلاب حتى يصبحوا على دراية كافية بالمتطلبات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

يشار إلى أن المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة، تستهدف تأهيل وإعداد الطلاب لسوق العمل، عن طريق سد الفجوة بين التعليم الجامعي والمهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال تقديم التدريبات واكساب الطلاب المهارات النظرية والعملية اللازمة لمساعدتهم فى الحصول على فرص توظيف وتدريب مناسبة لهم.

وفي سياق متصل، ستقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، الدكتور إبراهيم أصلان المستشار الثقافي والتعليمي للسفارة التركية بمصر ويرافقه أعضاء وقف "محمود هدائي" الخيرى التركي التابع للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتور محمود العدل أستاذ الدراسات التركية بكلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، الدكتور محمد نبيه مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

فى بداية اللقاء، أعرب الدرندلي عن سعادته البالغة بزيارة المستشار الثقافي والتعليمي التركي والوفد المرافق له للجامعة، مثمناً الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات التي تجمع مصر وتركيا، والتي تؤكد قيم التآخي بين البلدين، مؤكداً حرص الجامعة على دعم أوجه التعاون المختلفة على جميع المستويات والمجالات العلمية والبحثية والمجتمعية.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أهمية التعاون المشترك لتبادل الخبرات بين الجانبين، والتبادل الطلابي، وحرص الجامعة واهتمامها بكافة الطلاب الوافدين، وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم.

وقام الوفد التركي بتوضيح أهداف الوقف الخيرى التركى والتى تمثلت في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم التعليمي من انشاء منشأت تعليمية فى ٤٠ دولة مختلفة بينهم ١٤ دولة أفريقية، إضافةً إلى إنشاء مدارس وكورسات وأندية للشباب.