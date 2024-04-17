11 يونيو.. محاكمة 3 متهمين تعدوا بالضرب علي ربة منزل بالقناطر الخيرية

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، محاكمة 3 متهمين تعدوا بالضرب علي ربة منزل وتسببوا في إحداث عاهة مستديمة لها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

11يونيو المقبل .. محاكمة 3 متهمين تعدوا بالضرب علي ربة منزل وتسببوا في إحداث عاهة مستديمة بالقناطر الخيرية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22645 /2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4464 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "سید س م"، و"عيد ش س"، و"سعيد س م"، 34 سنة، مقيمون شلقان القناطر الخيرية، لأنهم في 6/9/2022 أحدوا عمداً إصابة المجني عليها "نورا سيد مصطفي مرسي صقر"، ربة منزل، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" في الأذن اليمني فأحدثوا ما بها من إصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي التشوه الخارجي بحلمة الأذن اليمني، والتي تقدر بنسبة 5% على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة 3 متهمين تعدوا بالضرب علي ربة منزل وتسببوا في إحداث عاهة مستديمة بالقناطر الخيرية

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواة" بغير مسوغ قانوني، كما أحرز المتهم الثاني أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه علي إثر خلافات سابقة بين المجنى عليها وبين المتهمين، قاموا بالاعتداء عليه مستخدمين أدوات، بأن قام المتهم الأول بإمساكها وقام الثالث بقطع جزء من أذنها والثاني بضربها علي رأسها، محدثين ما بها من إصابات والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وأن قصدهم من تلك الأفعال إحداث إصابتها والتي أسفر عنها عاهة.

محاكمة 3 أشخاص قتلوا شخص وشرعوا في قتل آخربشبرا الخيمة

وفي محاكمة اخري ، تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، محاكمة 3 أشخاص قتلوا شخص وشرعوا في قتل آخر واستعراض القوة وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.