أم "بوجي": زوجي فقد الوعي بعد قتل ابننا على يد بائعة الجرجير

اشتريت كفن ابني يوم العيد

ابنك مات.. كالصاعقة وقع خبر مقتل “خالد بوجي” على مسامع والدته، الساعة تشير لـ العاشرة من يوم الجمعة في ثالث أيام عيد الفطر، فقد زوجها توازنه من هول الصدمة وأصيب بغيبوبة سكر، تبكي وتهرول على محلت بيع الأكفان لتشتري الكسوة الأخيرة.

مقتل خالد بوجي

تقول الأم المكلومة السيدة نوال عرفان، والدة المجني عليه خالد بوجي، ابني قتل في يوم الجمعة الموافق ثالث أيام العيد، سقط زوجي مغشيا عليه من هول الصدمة، بكيت بحرقة، وقدماي لم تقدرا على حملي قد أسقط، لكني تمالكت نفسي ، وصرت أبحث بين محلات بيع الأكفنة التي أوصدت أبوباها بسبب العيد في منطقة الطالبية بالجيزة.

والدة المجني عليه

دفنا العريس

وتابعت ابني عريس كان يهز شقته، فقد أوشكنا على الاحتفال بخطبته، حبيبي دخل قبره بدلا من عش الزوجيه.

وعن الجريمة أوضحت والدة الضحية، أن هند جرير، تشاجرت مع ابني وضربته بـ "شبشب" أمام الناس في ميدان العروبة بمنطقة الطالبية بسبب أولوية ركوب التوك توك.

والدة الضحية تروي للوفد تفاصيل الجريمة المأساوية

وبعيون باكية استكملت من فقدت نجلها أن "هند جرجير" اشتبكت مع ابني وأصّرت على أن تركب توك توك كان ابني واصدقائه بداخله، تمكن المارة من فض المشاجرة، لتتبعه بائعة الجرجير، وتسدد له طعنة في القلب لترديه قتيلا.

القصاص من بائعة الجرجير

وطالبت والدة المجني عليه بالقصاص من المتهمة بإزهاق روح نجلها في ميدان العروبة بالطالبة أمام المارة، قائلة " لن تبرد نار قلبي حتى أراها معلقة من رقبتها في حبل المشنقة.

المجني عليه

القبض على هند جرجير

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة واقتيادها إلى قسم شرطة الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لحظة قتل الضحية - خالد بوجي

وأدلت المتهمة أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية بالجريمة التي اقترفتها يداها، وصرحت النيابة بدفن جثمان الضحية عقب انتداب الطب الشرعي وتشريح الجثة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتكثيف التحريات حول المتهمة.

وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.