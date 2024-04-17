الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بأسهم النمو وتقارير الأرباح

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بدعم من أسهم الشركات الكبيرة سريعة النمو ومع إعلان تقارير أخرى عن أرباح الشركات، بينما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستيضاح الأمر بشأن حالة الاقتصاد.

الأسهم الأمريكية

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 150.70 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.40%، ليصل إلى مستوي 37949.67 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 17.56 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.35%، ليصل إلى مستوي 5068.97 نقطة .

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 77.03 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.49%، ليصل إلى مستوي 15942.29 نقطة.

الأسهم الأوروبية تستقر مع التركيز على التقارير الفصلية لشركات كبرى

الأسهم الأوروبية

استقرت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مع تسليط الأضواء على تقارير الأرباح الفصلية لشركات مثل "إيه.إس.إم.إل" و"إل.في.إم.إتش" و"أديداس" وفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أسواق الأسهم الأوروبية بعدما سجل أسوأ يوم له في تسعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وستساعد تقارير أرباح الربع الأول في تقييم وضع الشركات في أوروبا على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، من المتوقع أن ينخفض مجمل الأرباح 12.1% عن العام السابق، وفقا لـ "رويترز".

ومن أكبر محركي السوق، سهم إيه.إس.إم.إل الذي انخفض 4.8% ليقود قطاع التكنولوجيا إلى التراجع 1.8% بعدما أعلنت الشركة الهولندية عن حجوزات جديدة بأقل من المتوقع في تقرير أرباح الربع الأول.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم إل.في.إم.إتش 2% وساعد في الحد من خسائر المؤشر القياسي بعدما ارتفعت المبيعات الفصلية لأكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم 3% مما طمأن بعض المستثمرين القلقين بشأن آفاق القطاع وخاصة في الصين.

وقفز سهم أديداس أسواق الأسهم الأوروبية 5.4% مع رفع شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة توقعاتها لعام 2024 بعد إعلانها نتائج أولية بأفضل من المتوقع للربع الأول.