الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق دون 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ فبراير

انخفض المؤشر نيكاي الياباني لليوم الثالث على التوالي فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليغلق دون 38 ألف نقطة للمرة الأولى في شهرين، إذ أثر التوتر في الشرق الأوسط على المعنويات، كما أقبل المستثمرون على جني الأرباح قبل أن يبلغ موسم إعلان نتائج الشركات ذروته.

الأسهم اليابانية

وأغلق المؤشر نيكي فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا 1.3% عند 37961.80 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 14 فبراير، والمؤشر في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر 2022.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية 1.3% إلى 2663.15 نقطة، بحسب الاسواق العربية.

وفتح المؤشر الرئيسي على ارتفاع لكنه أخفق في الحفاظ على مكاسبه إذ ساد الحذر التداولات، كما حدث على مدار الأسبوع، بسبب الغموض الذي يكتنف تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وتباين أداء الأسهم الأميركية خلال الليل في ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما أعطى المؤشر نيكاي القليل فقط من الدعم.

وتكبد المؤشر نيكاي خسائر كبيرة مع صعود 32 فقط من الشركات المدرجة عليه والبالغ عددها 225 شركة، وقادت الشركات المرتبطة بالرقائق الخسائر.

وتراجع سهم أدفانتست فى أسواق الأسهم اليابانية 4.5% في حين انخفض سهم لازرتك 7.9% وانخفض سهم طوكيو إلكترون 1%.

وانخفض سهم شركة فانوك فى أسواق الأسهم اليابانية 3.3% في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.3%.

ومن بين الرابحين القلائل شركة ريسوناك القابضة التي قفز سهمها 12% بعدما رفعت شركة الكيماويات توقعات لإيرادات 2024.

الأسهم الأوروبية تستقر مع التركيز على التقارير الفصلية لشركات كبرى

الأسهم الأوروبية

استقرت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مع تسليط الأضواء على تقارير الأرباح الفصلية لشركات مثل "إيه.إس.إم.إل" و"إل.في.إم.إتش" و"أديداس" وفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أسواق الأسهم الأوروبية بعدما سجل أسوأ يوم له في تسعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وستساعد تقارير أرباح الربع الأول في تقييم وضع الشركات في أوروبا على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، من المتوقع أن ينخفض مجمل الأرباح 12.1% عن العام السابق، وفقا لـ "رويترز".

ومن أكبر محركي السوق، سهم إيه.إس.إم.إل الذي انخفض 4.8% ليقود قطاع التكنولوجيا إلى التراجع 1.8% بعدما أعلنت الشركة الهولندية عن حجوزات جديدة بأقل من المتوقع في تقرير أرباح الربع الأول.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم إل.في.إم.إتش 2% وساعد في الحد من خسائر المؤشر القياسي بعدما ارتفعت المبيعات الفصلية لأكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم 3% مما طمأن بعض المستثمرين القلقين بشأن آفاق القطاع وخاصة في الصين.

وقفز سهم أديداس أسواق الأسهم الأوروبية 5.4% مع رفع شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة توقعاتها لعام 2024 بعد إعلانها نتائج أولية بأفضل من المتوقع للربع الأول.