مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأرسنال بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأرسنال بث مباشر،مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأرسنال بث مباشر، ويضرب نادي أرسنال الإنجليزي بقيادة المدير الفني ميكل أرتيتا، موعدًا ناريًا أمام نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني بقيادة المدرب توماس توخيل، علي ملعب استاد أليانزا أرينا.

يتسلح بايرن ميونخ في مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب " أليانز أرينا" بالأرض والجماهير في مواجهة أرسنال الإنجليزى الذي يحل ضيفًا ثقيلاً عليه.

بايرن ميونخ في صراع قوي مع أرسنال

يدخل بايرن ميونخ مباراة الليلة ضد أرسنال بكل قوة من أجل تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأرسنال بث مباشر يلا شوت

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "الإمارات" قد انتهت بالتعادل بين الفريقين، وسجل للمدفعجية بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد، أما للبافاري سيرج جنابري وهاري كين.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وارسنال في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وارسنال في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

مباراة بايرن ميونخ ضد فريق أرسنال ستكون حافلة بالقوة والإثارة حيث يبحث كلا الفريقين عن الحسم المؤجل من مباراة الذهاب.

من معلق مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024؟

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأرسنال بث مباشر يلا شوت يتولى المعلق خليل البلوشي مهمة التعليق على مجريات أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة أرسنال وبايرن ميونخ من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" أو من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباراة أرسنال وبايرن ميونخ مساء الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024، بملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

تشكيل بايرن ميونخ أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

استقر الألماني توماس توخل علي التشكيل التالي لنادي بايرن ميونخ أمام نظيره نادي أرسنال، في إطار منافسات مباراة الإياب من دور ربع نهائي من زمن بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأتي التشكيل كتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، دير، جيريرو.

في خط الوسط: بافلوفيتش، مولر، جوريتزكا.

يقود خط الهجوم: ساني، كين، موسيالا.