الهجرة الغير شرعية وتعزيز قيم الإنتماء ..ندوة للإعلام طنطا

نظم مركز إعلام طنطا ،التابع للهيئه العامه للاستعلامات، ندوة تحت عنوان الهجره غير الشرعية وتعزيز قيم الولاء والانتماء ،في نفوس الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية

عقدت الندوة تحت قيادة وإشراف الدكتور أحمد يحيى وكيل اول وزارة الإعلام ورئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات وذلك اليوم الأربعاء الموافق بمديرية الشباب والرياضة بالغربية .

شارك في اللقاء يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

حاضر في اللقاء الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهلية .

أوضح عبد القوى اسباب الهجره الغير الشرعية وأنها نتيجة سياسيه في بعض الدول التي تعرضت للقمع مما يضطر اهله للهجرة بحثا عن الأمن والسلام وكذلك هناك أسباب أخرى للهجرة ومنها النزاعات العسكريه مثل أوكرانيا وروسيا حيث هاجر سكان أوكرانيا لأوروبا وكذلك هجرات امنيه واقتصاديه واجتماعيه ومن اسباب هذه الهجرة الفقر والجهل والبطاله.

وأكد عبدالقوي ان قضية الهجره غير الشرعيه من أخطر القضايا والمشكلات التي تواجه الدوله المصريه وخاصة الشباب الذي يمثل إكثر من 60٪من عدد السكان مؤكدا أن الشباب هم مصدرالقوة والطاقه الكبرى واليد العليا للدوله في البناء والتشييد

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية أهمية وجود الهجره الشرعيه التي من خلالها يستطيع الشباب المتعلم والمتدرب وصاحب الخبرات في حجز مكانه لدي الدول المهاجر اليها مبيناان محافظة الغربية من ضمن ١٧ محافظة الأكثر هجره الي اليونان وإيطاليا ومالطه

وتحدث الحضور عن جهود الدوله المصريه للقضاء على هذه الظاهره (استراتيجية لمواجهة الهجره الغير الشرعية ) عبر عده محاور الأول يهدف إلى رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعيه ومخاطرها والمحور الثاني عن تعبئة الموارد اللازمه لدعم مواجهة الهجره الغير الشرعية وثالثا دعم التنمية كأساس لدعم الهجره الشرعيه رابعا حماية الفئه الأكثر عرضه للهجره الغير الشرعيه وفي نهاية اللقاء لخص عبد القوي موضوع الهجره غير الشرعيه في عبارة مختصرة وهي مجازفه وخطر على المستقبل والامن وسلامة الأشخاص وانه جري وراء وهم

أعد اللقاء فريق العمل الإعلامى السيد سنيد شيماء مزروع حسناء الكتامى بمركز اعلام طنطا والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير اعلام طنطا