مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال أوروبا،Manchester City vs. Real Madrid بعد أن ارتقت مباراة الذهاب إلى مستوى الضجيج وبعد ذلك، يلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد مرة أخرى في مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء.

شهدت أمسية من الضربات المذهلة في سانتياغو برنابيو تقاسم العملاقين الأوروبيين الغنائم في مباراة مثيرة 3-3 الأسبوع الماضي، وستكون مكافأة الفائز يوم الأربعاء اختبار نصف النهائي أمام أرسنال أو بايرن ميونيخ.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

نادراً ما تفشل المواجهات بين مانشستر سيتي وريال مدريد في العاصمة الإسبانية في الارتقاء إلى مستوى ما قبل المباراة، ولم تكن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي مختلفة، حيث ألغى هدف رودريغو المتألق وهدف روبن دياس في مرماه تقدم بيرناردو سيلفا . ركلة حرة سريعة خلال افتتاح محموم لمدة 15 دقيقة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

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زوجان آخران من الضربات ذات المستوى العالمي من فيل فودين وجوسكو جفارديول أدى إلى تحول المد مرة أخرى، لكن قوات كارلو أنشيلوتي كانت لديها خدعة أخيرة في جعبتها - ربما الأكثر إثارة للدهشة في الليل - حيث توجت تسديدة فيديريكو فالفيردي الرائعة من مباراة رائعة بستة أهداف.

من قبيل الصدفة، تم أيضًا تسجيل ستة أهداف في كل من آخر مباراتين لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن رجال بيب جوارديولا خرجوا في النهاية الصحيحة من النتيجة في كل مرة، قادمين من الخلف للتغلب على كريستال بالاس قبل نهاية الأسبوع 5- 1 تفكيك لوتون تاون المهدد بالهبوط.

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لم تكن الابتسامات المحفورة على وجوه المواطنين لتتلاشى يوم الأحد أيضًا، حيث أن الخسارة المتواضعة التي تعرض لها أرسنال وليفربول على أرضهما تعني أن الفائزين بالثلاثية يتباهون بميزة نقطتين في قمة تصنيف الدوري الإنجليزي الممتاز - على الرغم من أن ذلك ليس أمرًا مستحيل التغلب عليه. تأكيدات بعض المتشائمين من Gooners و Reds.

الآن لم يخسر السيتي في 27 مباراة في جميع البطولات منذ الخسارة المتواضعة في ديسمبر أمام أستون فيلا، وأصبح لدى السيتي أكثر من مجرد مكان في نصف النهائي معروض هذا الأسبوع، حيث سيشهد التقدم أيضًا أن المضيفين يعادلون الرقم القياسي للنادي في 42 مباراة متتالية دون هزيمة على أرضهم. العشب، وهو إنجاز يعود تاريخه إلى عام 1921.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تلعب مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب "الاتحاد".

حكم مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يدير الحكم دانيلي أورساتو، مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بمساعدة كلًا من سيرو كاريوني وأليساندرو جيالاتيني وماوريزيو مارياني، وفي غرفة تقنية الفيديو المساعد "فار" كلًا من ماسيميليانو إيراتي، وباولو فاليري .

منذ نوفمبر 2022 - قبل كأس العالم في قطر - لم يخرج مانشستر سيتي من مواجهة الاتحاد بنتيجة خاطئة، لكن ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي ليس غريبًا على العودة غير العادية في دوري أبطال أوروبا ضد نظرائهم باللون الأزرق السماوي.

بفضل تسديدة فالفيردي الشريرة قبل 11 دقيقة من الوقت الأصلي المتبقي الأسبوع الماضي، لم يتذوق لوس بلانكوس الهزيمة بعد في دوري أبطال أوروبا 2023-24 ويتوجه إلى مانشستر بسجل 100٪ من مبارياته الأربع خارج أرضه في النسخة الحالية، على الرغم من فوزه. كل تلك المسابقات بهدف واحد فقط.

ومع ذلك، فإن الهدف الوحيد الذي أحرزه أوريليان تشواميني - الموقوف عن مباراة الأربعاء - كان من قبيل الصدفة كافيا ليقود ريال مدريد للفوز 1-0 على مايوركا في معركة الدوري الأسباني نهاية الأسبوع، مما يبقي بطل أنشيلوتي المنتخب على بعد ثماني نقاط من برشلونة في صدارة الترتيب . الجدول مع بقاء سبع مباريات.

قد لا يكون تسلسل ريال مدريد الخالي من الهزائم جديرًا بالملاحظة مثل مضيفه، لكن سلسلة 15 مباراة متتالية دون أن يتفوق عليها لا تزال شيئًا يمكن الاستهزاء به، كما أن الفائز بدوري أبطال أوروبا 14 مرة لديه بعض التاريخ المانكوني في فريقه قبل منتصف الأسبوع يوم الأربعاء. الإقامة في شمال إنجلترا.

في الواقع، تمكن الزوار فقط من التقدم من آخر 10 مواجهات في دوري أبطال أوروبا عندما فشلوا في الفوز في مباراة الذهاب، لكن كلاهما كانا ضد مانشستر يونايتد في 1999-00 و2012-13. لكن أمام جيران الشياطين الحمر الصاخبين على أرضهم حيث تم سحقهم 4-0 العام الماضي، قد لا يكون لذلك أهمية