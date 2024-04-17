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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. تشكيل ريال مدريد أمام السيتي في إياب ربع النهائي

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير ، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
 

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راحة سلبية لفريق يد الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي


ويمثل الفريق الإسباني في المباراة كل من ..
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ناتشو، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس، جود بيلينجهام.
الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم الأسبوع الماضي ، على ملعب السنتياجو برنابيو ، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.

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