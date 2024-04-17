دوري أبطال أوروبا .. تشكيل ريال مدريد أمام السيتي في إياب ربع النهائي
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير ، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويمثل الفريق الإسباني في المباراة كل من ..
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ناتشو، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس، جود بيلينجهام.
الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.
كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم الأسبوع الماضي ، على ملعب السنتياجو برنابيو ، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.