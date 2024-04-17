الأربعاء 17/أبريل/2024 - 07:38 م 4/17/2024 7:38:13 PM

إن ما يحدث الآن من استهتار بكل المبادئ والقيم يدعونا للأسف، فهناك تجار فى منتجات أخرى يتجاوبون مع هبوط الأسعار من تلقاء انفسهم، فمثلا مستوردو البلاستيك opp وصل سعر الطن مع موجة ارتفاع الدولار إلى 140000 سعر الطن لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المصانع وصل الآن إلى 95000 انخفاضا فى السعر من تلقاء أنفسهم، لكن انظر إلى منتجى الدقيق وصل سعر الطن إلى 25000 ألف جنيه فترة الغلاء ترتب على ذلك ارتفاع سعر رغيف الفينو ورغيف العيش إلى أرقام فلكية تأثر بها كل منزل وأسرة مصرية كيلو بقصمات أو نواشف وصل سعر الكيلو 80 جنيها بعد أن كان لا يتعدى 30 جنيها قبل الغلاء الماضى وما زال أصحاب الأفران يبيعون بنفس الغلاء مع العلم أن سعر الدقيق الآن وصل 15500 جنيه بنسبة 45% هبوط لكن أصحاب الأفران فى وادٍ آخر، لا بد من الحساب والعقاب يا سادة الرقابة والمرور الدورى لتتناسب أسعار المخبوزات مع هبوط الأسعار وهبوط الدولار ولا ايه.