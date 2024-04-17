الكلام وآخره

الأربعاء 17/أبريل/2024 - 07:36 م 4/17/2024 7:36:16 PM

من حق جماهير نادى الزمالك ان تفرح ومن حق لاعبى فريق كرة القدم ان يفرحوا على طريقتهم الخاصة.. فاللاعبون قدموا واحدة من اجمل مباريات القمة وتفوقوا على النادى الاهلى لعبا ونتيجة واستحواذا وفرضوا وصايتهم على الملعب وفرضوا سيطرتهم على احداث وتفاصيل مباراتهم مع الاهلى فى ستاد القاهرة.. كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية لم يدخروا جهدا فى الملعب وقدموا مستوى يليق بمدرسة الفن والهندسة وأسعدوا جماهيرهم فى ستاد القاهرة وفى البيوت والشوارع وفى القرى والمدن.. الناس نامت مبسوطة وسعيدة بتفوق الزمالك وانتصاره.. وكان بإمكان لاعبى الزمالك ان يسجلوا اهدافا كثيرة لو استغلوا الفرص التى لاحت لهم امام مرمى مصطفى شوبير الذى اهتزت شباكه مرتين بقدم عريس ميت عقبة سيف الدين الجزيرى المهاجم الذى خطورته وعافيته الكروية اسكتت كل الاصوات التى كانت تهاجمه فى الايام الماضية لكن سيف الجزيرى هاجم اصحاب هذه الأصوات فى القمة بهدفين رائعين.. وهناك لاعبون اجادوا وتألقوا ويستحقون كلمات الاشادة والاطراء مثل الموهوب ناصر الذى كان ماهرا ومبدعا، ودونجا ضابط ايقاع خط الوسط الذى فرص وصايته على وسط الملعب ومنع المرور والاقتراب واحمد زيزو كان على موعد مع التألق، لكن رامى ربيعة مدافع الأهلى حرمه من مواصلة التألق واستخدم معه العنف غير المشروع الذى كان يستوجب على الحكم عقابه بالبطاقة الحمراء، لكن ابراهيم نور الدين لم يفعلها وهذا الامر يؤخذ عليه.. كما ان ضربة الجزاء التى ألغاها ابراهيم نور الدين بتعليمات من حكم الفار محمد عادل هى صحيحة رغم انف جنرالات الاستوديوهات.. ومن اللاعبين الذين قدموا مستوى عاليا حسام عبدالمجيد فى مركز المساك ومعه المثلوثى صاحب الاداء الراقى.. وعمر جابر اجاد وتألق فى الظيهر الأيمن وكان له دور كبير فى التفوق على النادى الاهلى والتفوق علَى علِى معلول الظهير الايسر.. وعبدالله السعيد لاعب كبير فنيًا واخلاقيًا ومن حقه ان يفرح.. ومحمد عواد كان الحارس الأمين بصرف النظر عن هدف احمد عبدالقادر.. وأحمد فتوح الظهير العصرى والذى كان صاحب الجبهة اليسرى حتى تغيره فى الشوط الثانى للاصابة.. وهناك لاعب قدم نفسه لجماهير الزمالك اسمه موتيابا الذى قدم وصلة من المهارات الفنية العالية وكان مصدر قلق للاهلى ودفاعاته.. يا حضرات الغاضبين من افراح الزمالك لا أحد يهتم بكم.. وافرح يا زمالك بنجومك وجماهيرك.