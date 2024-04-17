البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا ، ومساء اليوم، ستشهد عشاق كرة القدم مباراة مثيرة ومنتظرة تجمع بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي على أرضية ملعب الاتحاد في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024. تأتي هذه المباراة بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، مما يجعل اللقاء اليوم حاسمًا لكلا الفريقين.

فريق ريال مدريد، الذي يعتبر أحد أعرق وأكثر الأندية نجاحًا في تاريخ كرة القدم الأوروبية، يدخل المباراة اليوم بثقة عالية بفضل الأداء الجيد الذي قدمه في مواجهة الذهاب. يسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يتطلب تحليلاً جيدًا لنقاط القوة والضعف في لعبه والاستفادة من خبرات اللاعبين البارزين مثل كريم بنزيما وكاسيميرو.

من جهة أخرى، يسعى فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره لتجاوز عقبة ريال مدريد والتأهل إلى الدور نصف النهائي. يعتبر فريق السيتيزنز منافسًا قويًا في البطولات الأوروبية، وبتوجيه المدرب بيب جوارديولا، يعتمد الفريق على استراتيجيات محكمة وأداء فني عالي المستوى، مما يجعله خصمًا صعبًا لأي فريق.

بالنظر إلى تساوي النتيجة في مباراة الذهاب وإلى مدى الجودة والتجانس في أداء الفريقين، يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة. سيكون للتكتيك والتركيز العالي دور كبير في حسم مصير هذا اللقاء الحاسم.

بعد انتهاء هذا اللقاء، سيواجه الفريق الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، الفائز من مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في نصف نهائي البطولة، ما يضيف للتحدي والتنافسية في المراحل القادمة من هذه البطولة الرائعة والمثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

يمكن متابعة اللقاء عبر شاشات قناة bein sports عبر التردد الآتي :

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي علي التشكيل التالي للنادي الملكي أمام نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات مباراة الإياب من دور ربع نهائي من زمن بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأتي التشكيل كتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي – ناتشو – كارفاخال – روديجير.

خط الوسط: توني كروس – تشواميني – فالفيردي – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ابراهيم دياز – رودريجو جوس.