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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

والدة "بوجي" عريس الطالبية: كفنته في بدلة فرحه

والدة بوجي الضحية
والدة بوجي الضحية - عريس الطالبية

عيونها جفت من الدموع، فؤادها يتألم، يعاملها الجميع بحذر، حتى لا تصاب بجلطة، فقد سقط عكازها، ومات ابنها، بعدما طعنته فتاة في قلبه، فاضت روحها إلى بارئها في ثالث أيام العيد، ولم يدع لها إلا الأحلام يزورها فيها، ورائحة ملابسه التي قتل بها.

خالد بوجي الضحية - عريس الطالبية 

في منطقة الطالبية الجميع يواسي السيدة "نوال سيد عرفان"، بعدما فقدت نجلها "خالد محمد" الشهير ببوجي" رحل بعد 23 عاما عاشها معها، لا تنفك عن البكاء، وتروي لـ "الوفد" تفاصيل جريمة راح فيها عريس الطالبية.

 

 بدأت كلامها بدل ما أجبله البلده جبتله الكفن، انتقلت  إلى المستشفى بعد اتصال من أصدقائه، "إلحقي بوجي اتعور" وصلت المستشفى وإذ بابني فارق الحياة، نزلت أدور أجبله  كفن بدل ما اشتريله بدلة الفرح، ضنايا جهز شقته وفرحتنا متوقفة على اختياره لفتاة تكون زوجته.

محرر الوفد  يحاور والدة المجني عليه 

تزلت اشتريت له الكفن، والنيابة أمرت بنقل الجثة لمشرحة زينهم، كنت مع روحي " بوجي" في  السيارة، والناس كلها فرحانة  بتحتفل بالعيد، وانا جالسة بجوار جثة عريس الطالبية.

 بائعة الجرجير قتلت ابني 

وعن الجريمة أوضحت والدة الضحية، أن هند جرير، تشاجرت مع ابني وضربته بـ "شبشب"  أمام الناس في ميدان العروبة بمنطقة الطالبية بسبب أولوية ركوب التوك توك.

المجني عليه 

وبعيون باكية استكملت من فقدت نجلها أن "هند جرجير" اشتبكت مع ابني وأصّرت على أن تركب توك توك كان ابني  واصدقائه بداخله، تمكن المارة من فض المشاجرة، لتتبعه بائعة الجرجير، وتسدد له طعنة في القلب لترديه قتيلا.

لحظة إنهاء حياة حياة بوجي 

 القبض على هند جرجير 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة واقتيادها إلى قسم شرطة الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وأدلت المتهمة أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية بالجريمة التي اقترفتها يداها، وصرحت النيابة بدفن جثمان الضحية عقب انتداب الطب الشرعي وتشريح الجثة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتكثيف التحريات حول المتهمة.

 

وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات    

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