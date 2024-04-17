مفيدة شيحة تصاب بالهلع من دراسة أمريكية.. "سلوك أحبه يسبب الموت المبكر" (فيديو)

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع على فضائية النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة عن الوحدة، لافتة إلى أن أشخاص كثيرين فخورين بانهم قادرين على الوحدة، وهناك دراسة عن الوحدة تؤدي إلى الوفاة المبكرة ولها أسباب كتيرة.

وأضافت مفيدة شيحة، أنها تحب الوحدة وبعد هذه الدراسة بدأت تخاف من الوحدة، منوهة إلى أن دراسة أمريكية أجريت مؤخرا وحذرت من خطورة الشعور بالوحدة على صحة الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الدراسة أجراها فريق بحثي متخصص في علم النفس بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

وتابعت مفيدة شيحة، أنه وفقا للدراسة فإن الشعور بالوحدة يزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالأمراض والاكتئاب والمشكلات الصحية المزمنة بل والوفاة المبكرة، كما أن خطورة الوحدة توازي خطورة التدخين على صحة الإنسان.

وأكملت مفيدة شيحة، أن الدراسة درست أن أعدادا متزايدة من الأمريكيين في منتصف العمر الآن يعانون من الوحدة مقارنة بأقرانهم في أوروبا، ويتزامن ذلك مع دلائل علمية على تزايد معدلات الوفاة بين البالغين الأمريكيين في سن العمل.

مسكن البارايستامول خطر على القلب

أظهرت دراسة حديثة أن الجرعات المنخفضة من مسكن الآلام الشهير باراسيتامول، التي تُعتبر عادة آمنة، قد تثير قلقاً حيال صحة القلب، وذلك وفقاً لأبحاث أمريكية حديثة.

أضرار مسكن باراسيتامول

أجرى باحثون أمريكيون دراسة تكشف عن تأثير تناول مسكن الألم المعروف بالأسيتامينوفين على بروتينات أنسجة القلب لدى الفئران.

تعليقًا على هذه النتائج، أكدت الدكتورة غابرييلا ريفيرا من جامعة كاليفورنيا في ديفيس أن الاستخدام المتكرر للأسيتامينوفين بتركيزات آمنة قد يؤدي إلى تغييرات في عدد كبير من مسارات الإشارات داخل القلب، ما يستدعي التفكير في استخدام أقل جرعة فعالة ولمدة أقصر.

وفي السابق، أشارت الأبحاث إلى أن جرعات كبيرة من الباراسيتامول قد تسبب مشاكل في القلب، مما دفع الباحثين إلى استكشاف تأثيرات جرعات مختلفة من مسكنات الآلام.

وقام الباحثون بتجربة إعطاء مجموعة من الفئران جرعات معينة من الباراسيتامول لدراسة تأثيرها على أنسجة القلب وبروتيناتها، وقد وجدوا تغيرات كبيرة في عدد من البروتينات المسؤولة عن وظائف حيوية متعددة.

وأكد الباحثون أن تلك التغيرات تتضمن إنتاج الطاقة، واستخدام المضادات الحيوية، وتكسير البروتينات التالفة، ويمكن أن تسبب مشاكل في القلب على المدى الطويل.

وأوضحت الدكتورة ريفيرا أن البشر قد يصعب عليهم التكيف مع تناول جرعات متوسطة إلى عالية من الأسيتامينوفين بشكل مستمر، ولكنها شددت على أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لفهم تأثيراتها على البشر بشكل أوسع.

من ناحية أخرى، الطنين في الأذن هو مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. يمكن أن يكون الطنين شديدًا لدرجة تؤثر على حياتهم اليومية. على الرغم من أن الطنين ليس مرضًا بحد ذاته، إلا أنه يعد أحد أعراض العديد من الحالات الطبية. الأطباء لا يمكنهم علاج الطنين، ولكن يمكنهم المساعدة في إدارة تأثيره.

1- الدعم النفسي: تذكر أن الطنين ليس مشكلة فريدة لك. وفقًا لجمعية Tinnitus UK، يعاني حوالي 7.6 مليون شخص من الطنين في المملكة المتحدة وهذا يوحي بأنك لست وحيدًا.

2- استخدام الضوضاء البيضاء: يمكن استخدام الراديو أو تشغيل الموسيقى لتغطية صوت الطنين. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فجرب فتح نافذة للسماح بدخول الضوضاء من الخارج، مثل صوت المطر.

3- التحكم في التوتر: يمكن أن يتفاقم صوت الطنين في حالة التوتر أو القلق. حاول تقليل هذه العوامل وستجد أن مستوى الطنين يتحسن بشكل طفيف.

4- حماية الأذن: تجنب التعرض المتكرر للضوضاء الصاخبة، وفي الأماكن التي تتوقع فيها وجود ضوضاء عالية، استخدم سماعات الأذن للحماية.

باختصار، يمكن التعامل مع الطنين من خلال تبني استراتيجيات لإدارة الأعراض وتقليل التوتر المرتبط به.