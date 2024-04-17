"كنت عايز اسدد ديوني".. الإعدام شنقا للمتهم بخطف صغير وقتله بمدينة نصر

قضت محكمة شمال القاهرة، بمعاقبة حداد بالإعدام شنقا لادانته بخطف وقتل صغير بسبب مروره بضائقة مالية، لطلب فدية من والده بمنطقة مدينة نصر.

الاعدام شنقا للمتهم بخطف صغير وقتله بمدينة نصر

و اعتراف المتهم خلال تحقيقات النيابة قائلا : أنا كنت فاتح ورشة حدادة وكانت حالتي المادية كويسة وكنت كسيب وبعدين بدأ الحديد يغلى والشغل يقل وظروفي المادية بقت وحشة وبقيت مديون من حوالي سنه تقريبًا ، كما بسبب ظروفي المادية الوحشة والديون اللي عليا بقيت بهرب من الواقع بشرب المخدرات، وأنا في الأول بدأت أشرب حشيش وبعدها ضربت بالبودر وأدمنته ومعرفتش أبطله، وفلوسي كلها كانت رايحة عليه ودخلت مصحة قعدت شهر بس لما خرجت رجعت اشربه تاني.

وتابع المتهم في اعترافات: أنا بشرب الحشيش من حوالي 3 سنين والبودر من حوالي سنة، وكنت بشتريها من ناس عندنا في المنطقة في عزبة الهجانة وبالنسبة للبودر عشان مش عندنا في البلد فبقالي كذا شهر مشربتوش عشان مش لاقيه،و كنت واخد قرض بـ 10 آلاف جنيه ومبسدش الأقساط اللي عليا، وكنت واخد 5 آلاف جنيه من رشوان على دفعات، وكان كل شويه بيطالبنى بيهم وأنا كنت خايف اتحبس بسبب إني مبسددش القرض، عشان كدا قررت أخطف الولد.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات أمن الدولة بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على تشكيل عصابي يضم ٤ أشخاص لقيامهم باستقطاب السيدات والفتيات لإجبارهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب والاتجار بالبشر.



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى وبحضور احمد صالح رئيس النيابة، في وقت سابق تمكنت قوة امنية أثناء سيرها على الطريق الزراعى بالقليوبية من ضبط شخص يقوم بممارسة الرزيلة مع فتاة قاصر داخل سيارة ملاكى وتم ضبطهما الاثنان وتحرير محضر بالواقعة.



قالت الفتاة وتدعى "ر" بأنها هاربة من أسرتها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى وبسبب تعذيب مرات الاب لها تركت المنزل واستقلت ميكروباص وصل بها الى محطة المرج وهناك ظلت لمدة يوم كامل في موقف المرج الى ان عثرت عليها المتهمة الأولى زعيمة التشكيل وقامت باستدراجها بحجة ضيافتها وتقديم لها الطعام.



اضافت الفتاة أن المتهمة زعيمة التشكيل طلبت منها المبيت معها في شقتها وعندما استيقظت في الصباح وجدت نفسها قد تم الاعتداء عليها وقامت المتهمة بتصويرها فيديو اثناء الاعتداء وقامت بتهديدها بفضحها إذا لم ترضخ لطلباتها ومن وقتها وهى تقوم بتقديمها لراغبى المتعة من الرجال مقابل مبالغ مالية.



كما اعترفت الفتاة بوجود 3 فتيات أخريات معها في نفس الشقة واعترفت بان المتهمه معها سيدة أخرى ورجلان يقومان بحراستهن واحدهما متزوج من زعيمة التشكيل عرفيا.



وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة كبيرة من أجهزة الامن وتم مداهمة الشقة وألقى القبض على المتهمين وهم " س ا ع " زعيمة التشكيل ونجلة خالتها " د ع م " و " م ن ع " زوج الأولى عرفيا وشقيقه " م ن ع " وتم العثور على 3 فتيات أخريات منهن فتاة قاصر أيضا تدعى " ص " والفتاتين الأخيرتان سنهما من 20 الى 21 سنة كما تم العثور على فلاشات وسيديهات مصورة لتلك الفتيات خادشة للحياء مع رجال في غرف النوم والعثور على طبنجة صوت ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكابهم وقائع الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات جنسيا وتم احالتهم للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.