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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك الأساسيين على هامش المران

بوابة الوفد الإلكترونية

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري بخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.
وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض الأساسيين لتدريبات استشفائية، وعدم المشاركة في الفقرة الفنية أو التقسيمة خوفا من تعرضهم للإجهاد. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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