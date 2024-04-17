تدريبات ثنائية لأوباما وعلاء علي هامش مران الزمالك

أدى محمود علاء ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الزمالك اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويعاني محمود علاء من إصابة بجزع في أربطة الأنكل، في حين خضع أوباما من قبل لجراحة في الفك، وأدى الثنائي تدريبات الجري الخفيف حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.