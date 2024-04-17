مات بلبس العيد.. بائعة جرجير تخطف روح بوجي بطعنة في القلب

شهدت منطقة الطالبية بالجيزة، جريمة إنهاء حياة شاب يدعى خالد محمد وشهرته بوجي، على يد فتاة تدعى "هند . ج" شهرتها هند جرجير، بسبب أولولية ركوب التوك توك.

قلب الأم

وانتقل "الوفد" لمسرح الجريمة ومنزل أسرة المجني عليه، وبمناقشة أهلية الضحية قالت السيدة “نوال سيد عرفان”، والدة "بوجي" ، كلموني يوم الجمعة الموافق ثالث أيام العيد، “إلحقي ابنك اتعور في بطنه”، قلبي انقبض وحسيت أنه خلاص اتوفي قلت لهم ابني مات، فكان رد أصدقائه تعالي مستشفى أم المصريين.

السيدة نوال وبيدها ملابس نجلها الضحية

وتابعت الأم، وصلت المستشفى، حاولوا منعي من دخولي الثلاجة لكني أصريت، فوجدت حبيب قلبي بلبس العيد، وقلبه ثقب كبير.

ضربته بالشبشب

وعن الجريمة أوضحت والدة الضحية، أن هند جرير، تشاجرت مع ابني وضربته بـ "شبشب" أمام الناس في ميدان العروبة بمنطقة الطالبية بسبب أولوية ركوب التوك توك.

خالد بوجي الضحية

وبعيون باكية استكملت من فقدت نجلها أن "هند جرجير" اشتبكت مع ابني وأصّرت على أن تركب توك توك كان ابني واصدقائه بداخله، تمكن المارة من فض المشاجرة، لتتبعه بائعة الجرجير، وتسدد له طعنة في القلب لترديه قتيلا.

القبض على هند جرجير

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة واقتيادها إلى قسم شرطة الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المجني عليه

وأدلت المتهمة أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية بالجريمة التي اقترفتها يداها، وصرحت النيابة بدفن جثمان الضحية عقب انتداب الطب الشرعي وتشريح الجثة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتكثيف التحريات حول المتهمة.

وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات