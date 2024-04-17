بالصور..إنطلاق بطولة الجمهورية للكانوى والكياك من ارض البحيرة

إنطلقت اليوم بطولة الجمهورية للكانوى والكياك والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالمجرى المائى الدولى بنادى المعدية الرياضى بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك بمشاركة 15 نادي من كافة أنحاء الجمهورية بعدد 300 لاعب ولاعبة واللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتستمر لمدة ثلاث ايام وتختتم البطولة يوم السبت القادم.

وأشار الدكتورإبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، بتنفيذ مثل هذه البطولات إلي توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مؤكداً علي التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في جميع القطاعات، والذي تنال منه محافظة البحيرة نصيب كبير، بفضل رؤية القيادة السياسية، وإحداث التنمية الشاملة، وأن رياضة الكانوى والكياك لها اهمية كبيرة في قطاع الرياضة الدولية .

وأكد أيضاً علي إشادة الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالتطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية، على مستوى الجمهورية وخاصًة بمحافظة البحيرة، وأن المجرى المائي بإدكو من أهم المعالم الرياضية التي سوف تعمل على تعظيم وتشجيع السياحة بالمحافظة .