جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك بالنسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي "EDU – Tech"،بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"،خلال يومى ١٧و١٨ الجارى ،والذى افتتحه وزيرا التربية والتعليم والعمل،تحت شعار "اصنع مستقبلك"، وبمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

وتضمنت فعاليات المعرض عدد من الجلسات والورش النقاشية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية بهدف الوصول لعدد من التوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، حيث يتضمن المنتدى 7 جلسات نقاشية يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج المؤسسات المختلفة لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللسياسة العامة للدولة.

يأتى ذلك تحقيقًا لتطلعات الدولة والقيادة السياسية والمجتمع نحو منظومة تعليم فنى وتكنولوجي يواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة، واحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، أن الجامعة تشارك في هذه المعارض بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، مؤكدًا ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة الدلتا التكنولوجية بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، بما يتفق مع رغباتهم.

وأشار رئيس الجامعة أن المعرض والملتقي يساعد الطلاب على التعرف على آليات التعليم المتميز عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة من خلال برامجها المتميزة والبينية.

وأضاف "كشك" حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز، وفتح آفاق جديدة لتنمية الذات، بالإضافة إلى تقديم مناخ علمى وبحثى متميز يواكب التطور التكنولوجى المتسارع ؛ لتأهيل طلابها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل

وشاركت الجامعة بالمعرض وقدمت عرضًا تعريفيًا عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية المتميزة ،واهميتها لمواكبة سوق العمل، وأهم التجهيزات الموجودة بها على أعلى مستوى تقنى وتكنولوجي يواكب الجامعات العالمية ويناسب التعليم التكنولوجى، بالإضافة إلى عرض بعض مشروعات الطلاب الإبتكارية.