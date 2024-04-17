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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجموعات بطولة أفريقيا للطائرة .. مولودية بوسالم التونسي يتفوق على إنجز الإيفواري

بوابة الوفد الإلكترونية

تغلب فريق مولودية بوسالم التونسي على نظيره فريق إنجز الإيفواري بنتيجة 3/0، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.
 

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أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوقًا كاملًا من جانب مولودية بوسالم حامل اللقب، ليحقق الفوز على منافسه في ظل الإرسال المتقن وحائط الصد والضربات الساحقة.

وتفوق مولودية بوسالم في الشوط الأول بنتيجة 25-17، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-17، قبل أن يحسم الفريق التونسي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-14.

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