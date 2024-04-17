محافظ المنيا يضع حجر أساس موقف إقليمي على مساحة 5 أفدنة

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء ، يرافقه اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ، بوضع حجر أساس مشروع "الموقف الإقليمي للمحافظة" بمدينة المنيا الجديدة.

حيث سيقام المشروع على مساحة 5 أفدنة ، وبتكلفة قدرها 287 مليون جنيه ، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والذي يستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبا ، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين ، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، المهندس طارق عرفة رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ، المهندس حلمي زيدان المدير التنفيذي لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية ، المهندس محمود حلمي العضو المنتدب للكباري والانشاءات بشركة النيل، المهندس وائل مختار وكيل وزارة الإسكان ، المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا .

أكد المحافظ ، ان مشروع إنشاء الموقف الإقليمي بالمحافظة ، يأتي انطلاقا من تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على الإهتمام بإنشاء مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد ، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ، ومنظومة المواقف للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتيسير الانتقال بين المحافظات ، لافتاً ، إلى ان المشروع تنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ، احدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى ، التابعة لوزارة النقل وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

أوضح المحافظ ، ان المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وحيوي هام ، بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة ، كما سيسهم في تيسير الحركة المرورية ، وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية ، التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية ، فضلاً عن زيادة تعمير المنطقة ، وخلق فرص عمل جديدة ، مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.

من جانبه ، استعرض المهندس محمود أحمد حلمى العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل ، مكونات المشروع والذي سيقام على مساحة ٥ أفدنة ، بما يعادل 21000 م2 بمدينة المنيا الجديدة ، ويضم مبنى ادارى ، بمساحة 1180 م2 يتكون من دور أرضي / دور أول ، سور حول الموقع العام للموقف بطول 595 مترا ، عدد 2 غرفة (كهرباء ـ مولدات) بمساحة 80م2 ، عدد 5 مواقف للحافلات ، عدد 2 موقف ميكروباص ، عدد 2 موقف انتظار سيارات ، موقف محلى ، مبنى للورشة بمساحة 60 م2 ، مكتب أمن ووحدة للإطفاء و أخرى للإسعاف .

من الجدير بالذكر، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر ، يعتمد على تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات أبناء الصعيد الأساسية ، في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل ، الكهرباء و الإنارة ، تحسين البيئة ، والتطوير الحضري ، ودعم مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ، دعم منظومة الخدمات المجتمعية ، وتطوير المنظومة الصحية .