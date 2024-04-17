طائرة بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متجهة إلى الكونغو

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الادارة غادرت منذ قليل مطار القاهرة متوجهة إلى الكونغو؛ استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الفريق قد أدى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفني اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة ثم خاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.