غادة عبد الرازق: أنا مريضة نفسيًا وبحسد الناس المستقرة في حياتها

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن مدى معاناتها من عدم الإستقرار النفسي منذ أكثر من 35 عام، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون".

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها: " أنا ست مريضة، بتعالج من 35 سنة فـ متقوليش استقرارك النفسي لأن أنا بالتأكيد معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي".

الفنانة غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تحسد من يعيش حياة مستقرة

وصدمت غادة عبد الرازق المشاهدين بعد أن قالت بأنها تحسد كل من يعيش حياة مستقرة بتكون من بيت وزوج وأطفال، قائلة: "وبحسد الناس التانين على الاستقرار والبيت وزوج والأطفال، وكل حاجة، أنا ممكن كمان أحس أني دمرت ناس حواليا".

وأضافت: "بنتي روتانا كان في يوم من الأيام عندها استقرار في بيتها، وانفصلت ممكن أكون أنا اللي قصرت في ده، فممكن أكون أنا عامل من العوامل اللي بوظت حياتها".

غادة عبد الرازق تخفي حزنها بالعزلة

وأوضحت الفنانة غادة عبد الرازق أنها لا تحب أن تكشف عن حزنها ولحظات إنكسارها، قائلة: " أنا بحب أخبي كسرتي وأختفي، مش بحب حد يشمت فيا وأنا عمومًا ست بيتوتية ومختفية طول الوقت بس في لحظة الانكسار بختفى أكتر".

وتابعت: " اللي يكسرني فشل في الشغل أو محاربة أعداء ليَّ ووصولهم لغرض ما أو حاجة تمس بنتي أو أهلي، أو حاجة تشوه سمعتي والخيانة بتكسرني والأزمة المادية تكسرني".

غادة عبد الرازق تتحدى أسرتها لتصبح نجمة

وأوضحت غادة عبد الرازق أنها كانت تعول أسرتها منذ صغرها، ودخلت مجال الإعلانات أولًا دون أن يكن التمثيل في الحسبان، قائلة: " خليل أخويا اتوفى وأنا عندي 15 سنة وبابا توفى وأنا عندي 12 سنة وبالتالي فضلت أنا وماما ويسرية وبدأت اشتغل وعمري 21 سنة من بوابة الإعلانات ومكنش التمثيل في الخطة".

وكشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن مدى إصرارها دخول الوسط الفني ووقوفها أمام أسرتها ووالدتها، موضحة: " "أهلي في الأول رفضوا دخولي التمثيلي وماما وقعت وتعبت بس أنا كنت عندية، وفي بداية مشواري قالولي هتفضحينا وهتبقى كومبارس قلت لهم في يوم من الأيام هبقى نجمة كبيرة وهوريكم ".