رئيس جامعة طنطا يفتتح كلية الفنون التطبيقية

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم كلية الفنون التطبيقية، بعد انتهاء جميع التجهيزات بورش ومعامل ومدرجات الكلية التي بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ابراهيم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية.

أوضح رئيس الجامعة أنه تم إعادة تأهيل مبنى كلية الأداب القديم ليصبح مبنى كلية الفنون التطبيقية الجديد، وذلك لتعظيم استغلال الموارد المادية القائمة وتحقيق الاستدامة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً أن جميع التجهيزات بورش الغزل والنسيج ومعامل الطباعة والصباغة ومعامل الحاسب الآلي، تمت وفقا لأحدث التكنولوجيات كما تم تجهيز الفراغات بوسائل المراقبة والحماية المدنية، وبدأت الدراسة بالكلية في الــ ٣ تخصصات رئيسية، الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة.