صحي للكبار والصغار| طريقة تحضير كوكيز الشوفان برقائق الشوكولاتة

كوكيز الشوفان برقائق الشوكولاتة من الوصفات اللذيذة التي يحبها الكبار والأطفال، كما يتميز بسعراتها الحرارية الأقل مقارنةً بالمصنوع من الدقيق العادي، كما يحتوي على فوائد عديدة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وأهم فوائده.

كوكيز الشوفان برقائق الشوكولاتة

طريقة عمل كوكيز الشوفان برقائق الشوكولاتة

المقادير

- الزبدة : 50 غم (مذابة)

- الشوفان : ثلثان الكوب

- رقائق الشوكولاته : كوب

- سكر : كوب

- السكر البني : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- دقيق : نصف كوب

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء عميق، اخفقي السكر البني والسكر الأبيض مع الزبدة جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يصبح القوام كريمياً.

أضيفي البيض والفانيليا مع استمرار الخفق.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والملح، ثم أضيفي الخليط تدريجياً فوق مزيج الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

أضيفي الشوفان ورقائق الشوكولاتة، وقلّبي قليلاً بواسطة سباتولا حتى تتداخل المكونات.

شكلي من العجين كرات متساوية الحجم، ووزعيهم في صينية خبز مبطّنة بورق الزبدة، من ترك مسافة بينهم.

اضغطي على الكرات بيديكِ قليلاً حتى تصبح مسطّحة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 12 دقيقة حتى ينضج الكوكيز.

اتركي الكوكيز حتى يبرد، ثم وزعيه في طبق التقديم وقدميه.

فوائد تناول الشوفان

إنقاص الوزن

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى.

يمكن أن يساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

وقد استنتج الباحثون، الذين درسوا تأثير دقيق الشوفان على الشهية، أنه يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل الرغبة في تناول الطعام لمدة 4 ساعات قادمة.

يقلل الشوفان من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال

الربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا عند الأطفال، وهو اضطراب التهابي في الشعب الهوائية – الأنابيب التي تحمل الهواء من وإلى رئتي الشخص.

على الرغم من عدم ظهور الأعراض نفسها على جميع الأطفال، إلا أن الكثير من الأطفال المصابين بالربو يعانون من السعال المتكرر، وأزيز وضيق في التنفس.

تشير الدراسات إلى أن إعطاء الشوفان للرضع، أي الإدخال المبكر للشوفان في النظام الغذائي للطفل، قبل سن 6 أشهر، قد يكون وقائيًا ضد الإصابة بالربو.

يقلل من مخاطر أمراض القلب والسكري

يساعد الشوفان على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDLويساعد على منع حدوث أمراض القلب. يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، الذي يساعد على زيادة إفراز الصفراء الغنية بالكوليسترول، ما يعيق دوران الكولسترول السيئ في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي. يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.