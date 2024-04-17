كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت دون تقطيع بكأس أسيا 2024

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت دون تقطيع بكأس أسيا 2024 ، وفي لقاء ناري منتظر اليوم الثلاثاء، يستعد فريق العين الإماراتي لمواجهة التحدي الكبير أمام الهلال السعودي، على أرض استاد هزاع بن زايد، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

وصل العين إلى هذا الدور بعد تغلبه على النصر السعودي في مرحلة دور الثمانية، في مباراة مثيرة وماراثونية تكسب فيها العين بضربات الترجيح، بينما تأهل الهلال بعد فوزه على الاتحاد في الكلاسيكو السعودي المثير.

يسعى كلا الفريقين للتألق وتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الحاسم، وذلك للسيطرة على مجريات اللعب وتحقيق الفوز، الذي يعزز فرصهما في التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة القارية.

تتوقف آمال جماهير كرة القدم في الإمارات والسعودية على أداء أبطالهم في هذا اللقاء المهم، حيث ينتظرون تقديم عروض مميزة وتحقيق الانتصارات التي تقربهم أكثر نحو حلم اللقب القاري.

بينما يترقب مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذه المواجهة الشيقة، حيث يتبارى الأبطال على أرض الملعب في صراع من أجل التأهل والتتويج باللقب الأغلى والأهم على الصعيدين القاري والمحلي.

القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024:

يمكن مشاهدة ومتابعة مباراة الهلال والعين اليوم الثلاثاء عبر قنوات beIN Sports AFC، كما يمكن متابعة العين والهلال داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC SPORT HD.

لمشاهدة مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 .. اضغط هنا

وفيما يتعلق بهواة البث المباشر، فيمكنهم مشاهدة مباراة الهلال والعين من خلال تطبيق TOD TV، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد، وإذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكن متابعة البث المباشر لمباراة العين والهلال من أي مكان في العالم عبر Nord VPN.

موعد مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024:

-تنطلق مباراة العين ضد الهلال، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

-تنطلق مباراة العين ضد الهلال في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

- موعد مباراة الهلال والعين في الثامنة بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت دون تقطيع بكأس أسيا 2024

معلق مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024:

يتولى مهمة التعليق على مباراة العين والهلال السعودى اليوم المعلق فهد العتيبي، بينما يتولى عصام الشوالي مهمة التعليق على قناة بي إن سبورتس.

تشكيل العين المتوقع لمباراة الهلال في دوري أبطال آسيا:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: خالد هاشمي، إيريك، كوامي، عبدول توريه

الوسط: يونج يو بارك، محمد عباس، ماتياس بالاسيوس

الهجوم: جوناتاس سانتوس، عمير اتزيلي، سفيان رحيمي

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ على البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز ــ ملكوم ــ ميلنكوفيتش سافيتش

الهجوم: عبدالله الحمدان ــ ميشيل ديلجادو ــ سالم الدوسري

تاريخ مواجهات الهلال السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا:

وسبق وقد التقى الهلال والعين في 14 مباراة بدوري أبطال آسيا، حقق كلا الفريقين 6 انتصارات، وتعادلا مرتين وهو ما يجعل المواجهة المقبلة حاسمة في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

البطولة عدد المواجهات فوز الهلال فوز العين التعادل دورى أبطال أسيا 14 6 6 2

والتقى الهلال السعودى مع نظيره العين في نصف النهائي مرة واحدة فقط من قبل، وكانت في نسخة 2013 – 2014، ووقتها حقق الهلال الفوز ذهابًا بنتيجة (3-0) على أرضه، وفي الإياب فاز الفريق الإماراتي بنتيجة (2-1) لكنها لم تكُن كافية.

وخسر الهلال السعودي وقتها اللقب أمام سيدني الأسترالي ذهابًا (1-0) وتعادل سلبيًا في الإياب