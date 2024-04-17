ساندي تثير الجدل ببيجاما هاف ستوماك في أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة ساندي متابعيها ببعض اللقطات من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جريء وملامح جذابة.

الفنانة ساندي

وبدت ساندي ببيجاما باللون الوردي المحددة بالأحمر، وضمت بنطال فضفاض، وقميص قصير مكشوف البطن، ذا أكمام طويلة وفضفاضة، مما كشف عن نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

وحملت ساندي حقيبة باللون الأحمر؛ لتتماشى مع لون البيجاما، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وسلسلة ذهبية ملتفة حول العنق، بالإضافة لخواتم في اليدين، مما عكس أناقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ساندي تصفيفة شعر بسيطة فثبتت شعرها من الأمام على أحد الجانبين، وتركته من الخلف يتدلى على ظهرها بشكل ناعم وجذاب.

ووضعت ساندي مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر بني.

وأبرزت الفنانة ساندي جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني، بالإضافة للكحل، وإعتمدت الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الكشمير الداكن؛ ليتماشى مع لون البيجاما.

وكتبت ساندي خلال منشورها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: " ملكة البيچامات ".

ساندي مطربة المراهقين

وحصلت الفنانة ساندي على لقب "مطربة المراهقين"، وكانت مصدر تعجب للبعض، فكيف تمكنت من الوصل لهذا الجيل وكان بالنسبة لها تحدي.

ساندي تشيد بالعمل مع تامر حسني

وعن تجربة مشاركتها مع النجم تامر حسني في فيلم "تاج" قالت خلال استضافتها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى المذاع على قناة الحياة : " شاركت فى فيلم تاج مع النجم تامر حسنى وهو نجم كبير وجدع ويشجع ويحفز كل الذى معه، وكان يقف بجانبى ويدعمنى ويزيل الرهبة اثناء التصوير".

وكشفت ساندي أنها كانت تشارك في أكثر من عمل فني مع "تاج" قائلة: "قدمت اغنية الرعشة وكانت متزامنة مع مشاركتى بفيلم تاج، وحققت تفاعل جيد، وقدمت ايضاً فيلم خطة جيمى وهو من إنتاجى وكان تحدى واردت أن اقدم الموسيقى التى احبها وكان صعب أن يتحمل منتج تكاليف انتاج الفيلم وكانت تجربة صعبة إنتاجيا ولكنه كان مهم فنيا وكان يناقش قضية مهمة حول التنمر على بعض الاشخاص بسبب السمنة وكان حلمى أن أناقش تلك القضية ورسالة يقدمها الفيلم وهى الاهتمام بالجوهر وليس الشكل ".