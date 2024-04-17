تعرف علي المجهودات اليومية للأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين.

قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال التطوير والتجميل بشارع المنيسى، بالاضافة إلي متابعة الأعمال الجارية بمبنى الحملة الميكانيكية، فضلا عن استمرار حملات مكثفة للقضاء على الحشرات الطائرة بمركز ومدينة فاقوس، حفاظاً على المواطنين من الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية باستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها ( منية المكرم - الدروس - ابو غنية - كفر محمد اسماعيل ) وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز ومنها ( الهيصيمية ) وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمدخل عزبة المهادوة التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم حيث تم تركيب كشافات ليد جديدة وبالوحدة المحلية بالحلوات تمت أعمال صيانة وتركيب كشافات لأعمدة الإنارة بشارع داير الناحية وشارع العرب بالحلوات.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الإشغالات والتعديات على الطريق العام من الباعه الجائلين والمحلات بمحيط المحطة ونفق عرابى وميدان عرابى والقصر الابيض وشارع فاروق وشارع البوسته وذلك لمنع الباعة الجائلين من افتراش الارصفه امام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية امام المخالفين، كما قامت رئاسة الحي بكنس الأتربه والسفوحة من نطاق الحى بشارع فاروق وشارع الجلاء ومحطة مياه الشرب.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف الجهود وحملات النظافة اليومية وازالة كافة الاشغالات والتعديات بنطاق الوحدة المحلية بملامس على طريق "ملامس - المحمدية" ومدخل عزبة المركبية لاظهار القريه بالمظهر اللائق الذى يليق بمواطنيها.

وبالوحدة المحلية بالتلين تم عمل حملة صيانة بأعمدة الإنارة طريق "كفر الدير - ابوطوالة" وطريق "الرشاح - أبو طوالة" حفاظاً على امن وسلامة المواطنين.

وبالوحدة المحلية بالسعديين تم شن حملة نظافة على الطرق الداخلية ورفع مخلفات وتراكمات القمامة من علي الطرق الرئيسية ومداخل القرى بالسعديين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بش حملة لرش الرزاز للقضاء على يرقات البعوض والذباب بشوارع المديـنة لخلق جو بيئى نظيفة حرصاً على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث والامراض المعدية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر باطلاق حملات بمختلف شوارع المدينة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة التى قد تعوق حركة السير وعلى مدار اليوم لضبط حركة السير وتحقيق السيولة المرورية وقد اسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بعدد من شوارع مدينة كفر صقر، كما اهتمت رئاسة المركز بمنظومة الإنارة على الطرق العامة الداخلية والخارجية والطرق العامة للوحدات المحلية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين والزائرين.

وفي مدينة القنايات، تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة والعمل مستمر علي مدار الساعة.

وفي مركز ابو كبير، تم شن حملات نظافة شملت (كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية - شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابو عوض)حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والبيئة وزرع وتقليم الاشجار بمدخل المدينة فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال.

كما تم متابعه أعمال الكهرباء وصيانه الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الاسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الانارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات ليد موفرة

وفي مركز الحسينية، تم متابعه أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية الأماكن الآتية ( الواجهة - شارع المركز- شارع المدارس - الشارع الرئيسي - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية - أمام بنك القاهرة - أمام بنك مصر - أمام البنك الأهلي المصري - أمام المواقف - أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية ) على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية خلال اجازة عيد الفطر المبارك وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق .

وفي مركز فاقوس، تم متابعه اعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتي تضمنت رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ورى الأشجار بالحدائق بالشوارع والميادين الرئيسية ومدخل المدينة.

وتابع مدينة صان الحجر، أعمال النظافة ورش الشوارع الرئيسية والجانبية ورفع كفاءة النظافة وتفريغ صناديق القمامة ورفع الناتج اليومي بحمولة ١٥ طن مخلفات بنطاق المدينة بالأحياء الاتية ( شارع المركز حي المدراس حي العلواية حى الاقصى وتم رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالمنطقة الاثرية ورفع كفاءة النظافة ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد وتسوية الشوارع ورفع الإعلانات المخالفة بالإضافة الى نظافة شارع البحر من الجانبين بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمتابعة الاسواق والمحال التجارية وحركة البيع والشراء وتوافر السلع والمعروضات من حيث الجودة وصلاحيتها، ومتابعة أعمال صيانة الاعمدة وتركيب خلايا كهروضوئية بحي الشهداء ومراجعة كافة التوصيلات بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين.

وفي مركز منيا القمح، تم متابعة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينة والطريق الدائري والطرق السريعة ونقلها للمقلب الرئيسي بالعبور لاضفاء لمسة جمالية وبصرية للمواطنين.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم، تم متابعة الاعمال الانشائية للبوابة المقامة على الطريق الرئيسي ديرب نجم / الزقازيق على حدود اكوة - فرسيس وتم تركيب الرخام لأسوار البوابة والانتهاء من صب الاعمدة تمهيدا لافتتاحها خلال الاسبوعين القادمين والجدير بالذكر أن ارتفاع البوابة يتراوح طولها ( ٦.٥ م ) وعرضها ( ١٥ م ) لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية علي مدخل المدينة.