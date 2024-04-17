بعد توقف أسابيع.. محافظ قنا يُعاود جولاته لمتابعة المشروعات

عاود اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية، لمتابعة المشروعات، بمراكز وقري المحافظة، بعد توقف دام أسابيع مضت.

وإطلع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أعمال إحلال وتجديد مقر الحملة الميكانيكية التابعة لمركز ومدينة فرشوط.

وتابع المحافظ، أعمال تطوير مقر الحملة الميكانيكية، و إحلال وتجديد سور الحملة ، وإضافة وحدة جديدة لخدمة السيارات مثل ( المغسلة ) بهدف عمل الصيانة الأولية للسيارات.

فضلا عن زيادة عدد المظلات المعدنية للحفاظ علي السيارات من حرارة الشمس خلال فصل الصيف، وأمطار الشتاء ، بما يساهم ذلك في استمرار عمل المركبات لأطول فترة ممكنة.

وتفقد المحافظ، مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، لمتابعة سير العمل وانتظامه ، مثمنا جهود العاملين لتحقيق أفضل الخدمات المقدمه للمواطنين، موجها بسرعه تقديم الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وسامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان ، والنائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب.

والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد مصطفى ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أجري، اليوم الأربعاء، جوله تفقدية بمركز فرشوط لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات.

وخلال الجولة وجه محافظ قنا، سرعه رفع تراكمات القمامة والحشائش وتطهير مصرف الرى بقرية العسيرات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى أعمال التطهير.

أكد محافظ قنا على أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة.

إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها وعدم ردها، ومن ثم الحفاظ على منسوب المياه الأراضي، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حالياً.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس أشرف الجمال وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وعزت قناوي رئيس مركز ومدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.