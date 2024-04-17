تراكم المخلفات بترعة العسيرات ومحافظ قنا يُوجه بالتطهير المستمر

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جوله تفقدية بمركز فرشوط، شمال قنا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات.

وخلال الجولة وجه محافظ قنا، سرعه رفع تراكمات القمامة والحشائش وتطهير مصرف الرى بقرية العسيرات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى أعمال التطهير.

أكد محافظ قنا على أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة.

المحافظ وأهالي العسيرات

إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها وعدم ردها، ومن ثم الحفاظ على منسوب المياه الأراضي، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حالياً.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس أشرف الجمال وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وعزت قناوي رئيس مركز ومدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شكاوي المواطنين:

باشر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، وحسام حمودة؛ السكرتير العام للمحافظة، اليوم الأربعاء، استقبال أصحاب الشكاوى، بديوان عام المحافظة، لليوم الثاني على التوالي.

وقال المحافظ، إن استقبال المواطنين، شبه اليومي، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

ونوه أن ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنون الأولى بالرعاية.

وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ونوه المحافظ، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

وقال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الشاكين من مختلف مراكز المحافظة، وإنه تم عقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظًا على خصوصية الشكوى.