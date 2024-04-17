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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حازم إمام يدافع عن عبدالمنعم ويشيد بمستوى لاعبي الزمالك

حازم إمام
حازم إمام

دافع حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة عن محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بعد الانتقادات الأخيرة الموجهة له خلال الفترة الماضية، مشيدا بمستوى عبدالله السعيد ونبيل دونجا.

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قال حازم إمام في تصريحات إذاعية: هناك البعض يقول على عبد المنعم بأنه "تنك" ويجب أن يجلس فترة بديلًا، شخصية اللاعب لكن هو ليس كذلك، لكن يتعامل كشخص "بارد".

وتابع حازم إمام: أؤكد أنه إذا غاب عن الأهلي ومنتخب مصر سيتسبب ذلك في مشاكل دفاعية لا تعتبروه (بيتنك على الكرة) لأن هذه شخصيته (بارد) ولا يتوتر.

وواصل: عبد الله السعيد عنده ملكة التهديف وصناعتها، لكن يتم توظيفه الآن في مركز 6، أتمنى أن أحد يقول لـ جوميز لا تجعل عبد الله السعيد يُدافع، لأن عمره 38 سنة.

وأضاف: اللاعب أنضم للزمالك لأنه يعرف كيف يسجل الأهداف وليس ليأخذ الكرة ويمررها للخلف أو بالعرض.

وأشار إلى أن نبيل عماد دونجا منذ فترة يؤدي بشكل جيد للغاية، وقدم أداءا رائعًا أمام الأهلي، صراحة عندما انضم للزمالك في بداية الموسم لم يكن في حالته.
 

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