الكومي يكشف موقف حازم إمام من الإشراف العام بالمنتخب

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تعيين مشرفا عاما بالجهاز الفني ل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، وكشف موقف حازم إمام من هذا المنصب.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "حازم إمام تواجد في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة من البداية للنهاية وأكد على قوة علاقته بحسام وإبراهيم حسن وهو الثنائي المميز في تاريخ منتخب مصر".

وبسؤاله حول المشرف العام على منتخب مصر أجاب الكومي : "لم يحدث نقاش حول هذا المنصب على الإطلاق.. حسام حسن وإبراهيم حسن لم يطلبا استبعاد حازم إمام من أن يكون مشرفا عاما على منتخب مصر".

وتابع: "محمد غرابة لم يكن مدير منتخب مصر كان المدير الإداري لمنتخب مصر لكن كان يتم تعريفه إعلاميا إنه مدير منتخب مصر.. من الممكن عدم احتياج مشرف عام على المنتخب الآن في ظل وجود كابتن إبراهيم حسن".

واختتم: "لكن في حالة تعيين مشرف عام على منتخب مصر مش هنلاقي بالطبع أفضل من حازم إمام، لكن محصلش أي مناقشة في هذا الأمر بسبب مرض حازم إمام في وقت سابق".

أزمة صلاح ومنتخب مصر

وشهدت الساعات القليلة الماضية، وصول خطاب رسمي من قبل نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن إعفاء محمد صلاح، نجم فريق الريدز من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، خلال المعسكر المقبل في شهر مارس الجاري، استعداداً للبطولة الودية التي سيخوضها الفراعنة في الإمارات.