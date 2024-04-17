الصين تتبرع بمواد غذائية للمجلس الإسلامي في جنوب السودان

تبرعت السفارة الصينية في جوبا، اليوم الاربعاء، بمواد غذائية تتكون من 14 كيسا من الأرز و 17 كيسا من دقيق القمح العزام و 6 علب من زيت عباد الشمس للمجلس الإسلامي في جنوب السودان.

السفارة الصينية في جوبا

وفي حديثه خلال حفل التسليم في الأمانة الإسلامية في جوبا ، قال ما كوانغ ، السفير الصيني لدى جنوب السودان ، إن التبرع يتم تماشيا مع الاحتفال بعيد الفطر.

وأضاف "بمناسبة عيد الفطر المبارك تتقدم سفارة جمهورية الصين الشعبية في جمهورية جنوب السودان بخالص التهاني لمسلمي جنوب السودان الودودين وتتمنى لشعب جنوب السودان السعادة والسلام والازدهار والعيد الميمون، واليوم، تتبرع السفارة الصينية بدفعة من الأرز والدقيق وزيت عباد الشمس لمسلمي جنوب السودان، على أمل أن تجلب لهم البركات والمساعدة".

ووفقا للسفير، فإن التبرع هو أيضا علامة على أن الصين تستضيف عددا كبيرا من السكان المسلمين وهي موطن للعديد من الأديان، في الصين، هناك أيضا مجموعة كبيرة من المؤمنين بالإسلام يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة وتغطي 10 من 56 مجموعة عرقية تحتفل بعيد الفطر في وقت واحد معك ومع المسلمين الآخرين في جميع أنحاء العالم.

ويعيش العديد منهم في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم". "في العام الماضي، زار فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله براج روال شينجيانغ بدعوة من الجانب الصيني وشهد الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والوئام العرقي وحرية المعتقد الديني هناك".

وأضاف المبعوث "كما أشار الرئيس شي جين بينغ، فإن الناس من جميع المجموعات القومية في شينجيانغ متحدون بشكل وثيق كأفراد أسرة، تماما مثل بذور الرمان التي تلتصق ببعضها البعض".

وأشار إلى أن السفارة الصينية تولي أهمية كبيرة للتبادلات والتعاون مع مسلمي جنوب السودان، وترغب في تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية، وتعزيز الترابط بين الشعبين، والعمل معا لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية في العصر الجديد.

من جانبه، أشاد عبد الله براج، الأمين العام للمجلس الإسلامي في جنوب السودان، بالسفارة الصينية على التبرع، معربا عن أمله في أن يبني العلاقات بين البلدين، أنا ممتن للتبرع بالمواد الغذائية وآمل أن تكون بداية بناء العلاقات بين شعب جنوب السودان وشعب الصين"