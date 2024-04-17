استعدادا لفصل الصيف.. رئيس مياه القاهرة يوجه بتكثيف المراجعات والتفتيش اليومية

تابع المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، تنفيذ خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى وكافة القطاعات الفنية على جميع محطات ومواقع الشركة، للتأكد من سلامة الإجراءات والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار 24 ساعة، وتنفيذ أى اجراءات تصحيحية لازمة فوراً بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع



وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع، تتم من خلال مهندسي وفني الشركة الذين يتم تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أى صيانات لازمة ضمن إستعدادات الشركة لموسم الصيف.



وأكد، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرىان الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى الكشف عن التسرب باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال.



وعلى صعيد آخر يتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كافة خطوط المياه والكشف عن اى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق اهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد، وتتضمن الخطة سرعة التحرك على اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 فى اى توقيت يومياً على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية، وذلك لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقاً لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

يذكر أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أكد على الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة من خلال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2022-2023، لتشمل، مشروعات الخطة الاستثمارية باجمالى 9 مليار و26 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحى القرى ومجابهة الأمطار، بجانب المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تقدر بنحو بـ 28.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 40 محطات لمياه الشرب، وشبكات مياه شرب فى 711 قرية، و56 بئراً ارتوازيا، ومد وتدعيم شبكات صرف صحى فى 119 قرية، بخلاف الوصلات المنزلية.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الدولى فى محافظات (كفر الشيخ – الدقهلية –الغربية – الفيوم – الشرقية – البحيرة – المنوفية – دمياط – أسيوط – سوهاج – قنا – المنيا – الأقصر- اسوان) بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 1.4 مليار يورو، ونحو 1.22 مليار دولار، بالإضافة إلى 9.37 مليون فرانك سويسرى، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 27 مشروع فى مجالات التعاون الدولى بالعام المالى 2022-2023.