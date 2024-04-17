إنشاء أكاديمية EC-Council لبناء القدرات فى تأمين الشبكات والأمن السيبرانى

وقّع المعهد القومى للاتصالات اتفاقية تعاون مع المكتب العربى للاستشارات الهندسية والأمنية، وكيل المجلس الدولى لاستشاريى التجارة الإلكترونية EC-Council فى مصر، بهدف التعاون فى بناء القدرات فى مجالات تأمين الشبكات والأمن السيبرانى.

وتنص الاتفاقية على إنشاء أكاديمية EC-Council بالمعهد القومى للاتصالات لتدريب طلاب المعهد وخريجيه على دورات تأمين الشبكات والتقنيات المقدمة من المجلس وتضمينها فى مبادرات المعهد لعدد يصل إلى ألف متدرب فى السنة ولمدة ثلاث سنوات فى فروع المعهد بمختلف المحافظات، وإعدادهم للاعتماد دوليًا من المجلس.

وتتيح الاتفاقية للمعهد حق استخدام المحتوى التدريبى لشهادات المستوى الأول على منصة EC-Council وتشمل دورة «أساسيات القرصنة الأخلاقية» وتهدف إلى تزويد الأفراد بالمفاهيم الأساسية للاختراق الأخلاقى وأمن المعلومات، وأدوات الهجمات الشائعة، وكيفية تحليل الثغرات وتطبيق إجراءات الوقاية والاستجابة.

وأيضاً شهادة «أساسيات تأمين الشبكات» التى تركز على تعزيز مهارات الأفراد فى حماية شبكات الحاسب وتأمينها، وشرح مفاهيم الأمان وتقنيات الاعتراف بالهجمات والوقاية منها، والتحقق من الأمان وتأمين الشبكات.

وشهادة «الأدلة الجنائية الرقمية» وتركز على مجال التحقيقات الرقمية واسترجاع البيانات، وشرح تقنيات استخراج البيانات وتحليلها، وتقديم الشهادات الرقمية، والتحقيق فى الجرائم الإلكترونية.

ويسمح هذا التعاون أيضاً بتصميم برامج متقدمة بالمشاركة بين المعهد والمكتب العربى لإعداد كوادر متخصصة فى مختلف مجالات الأمن السيبرانى واعتمادهم دوليًا من المجلس.

المجلس الدولى لاستشاريى التجارة الإلكترونية هو إحدى أكبر الهيئات المقدمة للشهادات التقنية فى مجال أمن المعلومات فى 145 دولة حول العالم، ومن خلال المجلس، تم تدريب أكثر من 300000 محترف فى مجال أمن المعلومات حول العالم واعتمادهم، وكان لهم أثرٌ كبيرٌ فى رفع الوعى بالأمن السيبرانى فى العديد من المؤسسات فى جميع أنحاء العالم.