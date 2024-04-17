إيتيدا تُطلق الدورة 36 من برنامج المشروعات المشتركة الممولة

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الدورة السادسة والثلاثين من برنامج المشروعات المشتركة الممولة ضمن مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية.

يهدف البرنامج إلى تحويل منتج تكنولوجيا المعلومات من مجرد فكرة، مرورًا بمرحلة إثبات المبدأ والنموذج الأولى، وصولًا إلى مُنتج كامل جاهز للمنافسة فى السوق.

تشمل أهداف البرنامج تعزيز إمكانات البحث فى الجامعات المصرية ومعاهد التكنولوجيا، وتطوير قدرات البحث فى مراكز البحوث داخل الشركات، وتقديم منتجات مبتكرة وقادرة على المنافسة فى السوق وخدمة المجتمع، وربط معاهد البحث العلمى مع الكيانات الصناعية، والإسهام فى زيادة مصادر الدخل القومى.

تضم قائمة المستفيدين من المبادرة الشركات المصرية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجامعات ومراكز البحوث، وتدعم المبادرة ثلاث فئات من المشروعات: مشروعات البحث المبدئى، التى تبدأ بفكرة وتنتهى إلى إثبات مبدأ، ومشروعات البحث المتقدم، التى تبدأ بإثبات مبدأ وتنتهى إلى نموذج منتج، ومشروعات تطوير المنتج، حيث يتم تحويل النموذج إلى منتج نهائى.

ويتطلب عنصر البحث، وهو العنصر الأساسى فى البرنامج، التعاون بين شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجامعات ومعاهد بحثية مصرية.

ويجب أن تتماشى المقترحات المقدمة مع أحد المجالات الرئيسية الثلاثة: المجالات الاستراتيجية وتشمل الأمن اللاسلكى والسيبرانى، الإلكترونيات والأنظمة المدمجة لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأمن الوطنى، النقل، الصحة، الزراعة، التعليم، الطاقة، الثورة الصناعية الرابعة، التحول الرقمي؛ والتكنولوجيات الحديثة، بما فى ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والحوسبة، الحوسبة السحابية، تحليلات البيانات والبيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الألعاب، الحوسبة المعرفية، الآلات الذكية، البلوك تشين، الواقع الافتراضى، الواقع المعزز، الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، الأتمتة والروبوتات، الحوسبة الكمية؛ أو المجالات المطلوبة والتى يتم تحديدها بناءً على الاحتياجات المحددة للهيئات الحكومية والوزارات والمحافظات وغيرها.

آخر موعد لتقديم مشروعات البحث المبدئى يوم 21 أبريل، ومشروعات البحث المتقدم يوم 28 أبريل، ومشروعات تطوير المنتج يوم 5 مايو.