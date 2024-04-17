المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعصابة استقطاب الفتيات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات أمن الدولة بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على تشكيل عصابي يضم ٤ أشخاص لقيامهم باستقطاب السيدات والفتيات لإجبارهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب والاتجار بالبشر.



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى وبحضور احمد صالح رئيس النيابة، في وقت سابق تمكنت قوة امنية أثناء سيرها على الطريق الزراعى بالقليوبية من ضبط شخص يقوم بممارسة الرزيلة مع فتاة قاصر داخل سيارة ملاكى وتم ضبطهما الاثنان وتحرير محضر بالواقعة.



قالت الفتاة وتدعى "ر" بأنها هاربة من أسرتها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى وبسبب تعذيب مرات الاب لها تركت المنزل واستقلت ميكروباص وصل بها الى محطة المرج وهناك ظلت لمدة يوم كامل في موقف المرج الى ان عثرت عليها المتهمة الأولى زعيمة التشكيل وقامت باستدراجها بحجة ضيافتها وتقديم لها الطعام.



اضافت الفتاة أن المتهمة زعيمة التشكيل طلبت منها المبيت معها في شقتها وعندما استيقظت في الصباح وجدت نفسها قد تم الاعتداء عليها وقامت المتهمة بتصويرها فيديو اثناء الاعتداء وقامت بتهديدها بفضحها إذا لم ترضخ لطلباتها ومن وقتها وهى تقوم بتقديمها لراغبى المتعة من الرجال مقابل مبالغ مالية.



كما اعترفت الفتاة بوجود 3 فتيات أخريات معها في نفس الشقة واعترفت بان المتهمه معها سيدة أخرى ورجلان يقومان بحراستهن واحدهما متزوج من زعيمة التشكيل عرفيا.



وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة كبيرة من أجهزة الامن وتم مداهمة الشقة وألقى القبض على المتهمين وهم " س ا ع " زعيمة التشكيل ونجلة خالتها " د ع م " و " م ن ع " زوج الأولى عرفيا وشقيقه " م ن ع " وتم العثور على 3 فتيات أخريات منهن فتاة قاصر أيضا تدعى " ص " والفتاتين الأخيرتان سنهما من 20 الى 21 سنة كما تم العثور على فلاشات وسيديهات مصورة لتلك الفتيات خادشة للحياء مع رجال في غرف النوم والعثور على طبنجة صوت ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكابهم وقائع الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات جنسيا وتم احالتهم للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.