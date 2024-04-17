نادي القصة يحتفل بالروائي الراحل محمد القصبي في سينما الهناجر. السبت

يقيم نادي القصة برئاسة السيناريست محمد السيد عيد حفل تأبين الروائي الراحل محمد القصبي رئيس تحرير مجلة القصة والسكرتير العام السابق للنادي والصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، و ذلك السبت القادم ٢٠ أبريل الساعة ٦ مساء بسينما الهناجر وذلك في إطار التعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د وليد قانوش.



و يشارك في اللقاء الكاتب و السيناريست محمد السيد عيد الذى يهدي أسرة الراحل درع النادي، ويتناول الكاتب حسن الجوخ دور القصبي في الحفاظ على نادي القصة في أزمته الأخيرة.

ويتناول الكاتب/ د السيد نجم كتابات و إبداعات القصبي القصصية و الروائية، ويتناول الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رؤية نقدية حول روايته الأخيرة "السيدة" الصادرة عن هيئة الكتاب ويتناول الكاتب الصحفي جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي دور الراحل الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، يتناول الكاتب د. احمد الباسوسي دور القصبي في عودة إصدار مجلة القصة بعد توقفها كما يدير اللقاء.

يحضر حفل التأبين عدد من الكتاب والأدباء والصحفيين الذين عملوا مع الراحل.