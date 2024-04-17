ارتفاع أسعار صرف العملات خلال منتصف تداولات اليوم الأربعاء في البنوك

أسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الأربعاء.. شهدت أسعار العملات العربية والاوروبية خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، ارتفاعًا، مقابل الجنية المصري، وسجل اليورو في البنوك الخاصة في البنك التجارى الدولي نحو 51.67 جنيه للشراء ،و 51.93 جنيه للبيع .

قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوي السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب الغير حقيقي والمضاربة على العملة الاجنبية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف العملات العربية والاوروبية خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك الحكومية والخاصة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

وارتفع سعر الدولار ما بين 20 - 22 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية ففي اكبر بنكين من حيث الاصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري - سجل سعر صرف الدولار 48.72 جنيه للشراء،و 48.82 جنيه للبيع ،وفي بنك مصر سجل الدولار 48.70 جنيه للشراء ،و 48.80 جنيه للبيع .

سعر الصرف في البنك المركزى المصرى

سجلت متوسطات اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري48.48 جنيه للشراء ،و 48.62 جنيه للبيع وبالنسبة للعملات الرئيسية ارتفعت اسعار صرف العملة الاوروبية "اليورو" ما بين 20 إلى 25 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

سعر الصرف في البنوك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي " ليسجل 48.72 جنيه للشراء ،و 48.82 جنيه للبيع .

ففي البنك الاهلي سجل سعر اليورو 51.67 جنيه للشراء ،و 51.98 جنيه للبيع . وفي بنك مصر سجل اليورو 51.65 جنيه للشراء ،و 51.96 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة ،سجل سعراليورو في البنك التجارى الدولي استقرارا 51.67 جنيه للشراء ،و 51.93 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى المصرى - سجلت العملة الاوروبية 51.58 جنيه للشراء ، و 51.75 جنيه للبيع .

كما سجل سعرصرف الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 25 - 30 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية . ففي البنك الاهلى - سجل الاسترليني 60.50 جنيه للشراء ،و 60.93 جنيه للبيع .

وفي بنك مصر سجل الاسترليني 60.47 جنيه للشراء ،و 60.90 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة ،سجل الاسترليني في البنك التجارى الدولي 60.50 جنيه للشراء ،60.75 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى المصري - سجل الجنيه الاسترليني 60.38 جنيه للشراء ،و 60.57 جنيه للبيع .

وعربيا - سجل الريال السعودى في البنك الاهلى 12.98 جنيه للشراء ،و 13.01 جنيه للبيع .

والدرهم الاماراتي سجل 13.27 جنيه للشراء ،و 13.29جنيه للبيع .

والدينار الكويتي سجل 157.36جنيه للشراء ،و 158.43 جنيه للبيع .