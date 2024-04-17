الخارجية الألمانية: الهجوم الإيراني على إسرائيل يعكس عدم خوف طهران من التصعيد

علقت الخارجية الألمانية، على الهجوم الإيراني على إسرائيل، مشددة على أن هذا الهجوم الإيراني على عدد من المناطق من إسرائيل يعكس عدم خوف طهران من تصعيد الصراع الإقليمي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".



وكانت حذرت ألمانيا من أن الهجوم الإيراني بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل قد "يغرق منطقة بكاملها في الفوضى".

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة إكس "ندين بأشد العبارات الهجوم المستمر الذي قد يغرق منطقة بكاملها في الفوضى".

وأضافت: "على إيران ووكلائها أن يوقفوا هذا الأمر فورا"، ومكررة أن برلين تقف "بحزم إلى جانب إسرائيل".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين أمنيين بالمنطقة، بأن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني.

وبدأت إيران هجومها على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة، ليل السبت، حسبما أكد مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن عشرات المسيّرات أطلقت من إيران في طريقها لإسرائيل، وقد تستغرق ساعات للوصول.