أستاذ مناهج يكشف أفضل الطرق لتعامل أولياء الأمور مع أبنائهم في الامتحانات
كشف الدكتور أحمد عبد الرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، عن أفضل الطرق لتعامل أولياء الأمور مع أبنائهم خلال فترات المذاكرة وأيام الامتحانات، مؤكدًا أنه من الضروري أن تدريب أبنائنا منذ المراحل التعليمية الأولى ابتدائي وإعدادي وثانوي وصولًا إلى الجامعة، على أن يكون لهم جدول دراسي خاص للمذاكرة.
كيف تتعامل مع نجلك في فترة الامتحانات:
وقال الدكتور أحمد عبد الرشيد، خلال لقائه على القناة الأولى، إنه ليس هناك مانع أن يذاكر الطالب مع زملائه ولكن بحساب وذلك يوم في الأسبوع على سبيل المثال.
وتابع: “لابد أن يكون للطالب في منزله طقوس خاصة، وحينما يقترب وقت الامتحان لا بد من اتخاذ القرار الفردي”، موضحًا أنه من الضروري خلال فترة أداء الطالب للامتحان، مراجعة الدروس معه.
خطوات استراتيجية استعادة المذاكرة أوقات الامتحانات
- تنظيم الطالب مواعيد نومه واستيقاظه والثبات على المواعيد الجديدة.
- يفضل قدر الإمكان النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا في السادسة صباحا لبدء المذاكرة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستيعاب والتحصيل، مع تجنب السهر ليلا قدر الامكان، لأنه مرهق وتقل فيه قدرة الطالب على الاستيعاب.
- التقليل قدر الإمكان من استخدام الطالب الموبايلات لما تسببه من تشتت وتضييع وقت المذاكرة.
- تحفيز الطالب لنفسه من أجل العودة بنشاط مرة أخرى للاستذكار من خلال تذكره دائما انه استذكر أجزاء كبيرة من المقررات، كما ستكون هناك اجازة طويلة عقب الامتحانات.
- أن يضع الطالب في اعتباره ان الفترة الحالية هي فترة انتقالية بين شهر رمضان والعيد من ناحية (حيث تتغير فيهما عادات الحياة اليومية والتى قد لا تكون مستقرة) وعودة الحياة المستقرة من ناحية أخرى، وهذه الفترة يعاني منها أغلبية الطلاب وليس هو وحده فقط ولكنها سرعان ما ستزول مع اعادة ترتيب روتينيات الحياة اليومية.
- أن يضع الطالب خطة وجدول المذاكرة خلال الفترة المقبلة.
- الحرص على عدم تضييع اي وقت خلال الفترة القادمة لانه اخذ ما يكفيه من إجازة وراحة تكفي لاستعادة نشاطه وطاقاته للاستذكار مرة أخرى بهمة ونشاط.
- البدء في استكمال استذكار باقي الدروس التى لم يستذكرها مطلقا ، مع تخصيص جزء من الوقت في نهاية اليوم لمراجعة ما قام باستذكاره.
- أن يضع الطالب في اعتباره الحرص على انتهائه من استذكار جميع المقررات (ومراجعة بعضها ) قبل فترة كافية من الامتحانات تكفي لمراجعة الدروس التى استذكرها لأول مرة.
- توفير وقت للمذاكرة والمراجعة في البيت من خلال الاستغناء عن حصص الدروس الخصوصية التى لن تضيف له جديدا.