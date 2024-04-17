أستاذ مناهج يكشف أفضل الطرق لتعامل أولياء الأمور مع أبنائهم في الامتحانات

كشف الدكتور أحمد عبد الرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، عن أفضل الطرق لتعامل أولياء الأمور مع أبنائهم خلال فترات المذاكرة وأيام الامتحانات، مؤكدًا أنه من الضروري أن تدريب أبنائنا منذ المراحل التعليمية الأولى ابتدائي وإعدادي وثانوي وصولًا إلى الجامعة، على أن يكون لهم جدول دراسي خاص للمذاكرة.

كيف تتعامل مع نجلك في فترة الامتحانات:



وقال الدكتور أحمد عبد الرشيد، خلال لقائه على القناة الأولى، إنه ليس هناك مانع أن يذاكر الطالب مع زملائه ولكن بحساب وذلك يوم في الأسبوع على سبيل المثال.

وتابع: “لابد أن يكون للطالب في منزله طقوس خاصة، وحينما يقترب وقت الامتحان لا بد من اتخاذ القرار الفردي”، موضحًا أنه من الضروري خلال فترة أداء الطالب للامتحان، مراجعة الدروس معه.



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