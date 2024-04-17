قوافل طبية مجانية بقري ونجوع محافظة البحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة ، قافلة طبية مجانية بقرية أبيس بكفر الدوار يومي الإثنين والثلاثاء ١٥و١٦/ ٤/ ٢٠٢٤ م ، وتم الكشف خلالها على ١٢٥٨ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ٨ عيادات طبية ، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٢٥ - عيادة الأطفال ٢٣٩ - الجراحة ١٦٧ - النساء ١٤٣ - تنظيم الأسرة ٥٧ - العظام ٢٣٠ - الأسنان ٩٧ )

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ،بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية أبو الشقاف تم خلالها الكشف على عدد 568 حالة تنوعت ما بين ( 110 باطنة - 95 أطفال - 95 نساء - 42 أسنان - 70 رمد - 90 ضغط وسكر - 66 تحليل دم) وتم صرف العلاج بالمجان.

كما تم تنفيذ قافلة طبية مماثلة بقرية الإمام الحسيني التابعة لقرية مؤسسة البستان بمركز الدلنجات تم خلالها الكشف على 250 مواطن بمختلف التخصصات ( الباطنة والأطفال والأسنان والرمد) مع صرف العلاج وعمل نظارات.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة إستمرار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب

والنجوع ، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .