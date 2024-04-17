ارتفاع طفيف بالسوق المحلية وتصريحات الفيدرالي الأمريكي تدفع الذهب للتراجع عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي أمس، والتي عززت من احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3260 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات لتسجل 2388 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3726 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2794 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2174 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26080 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2383 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2396 دولارًا.

وفي سياق متصل، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من قوته، لم يشهد تراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي، مشيرًا إلى احتمالية حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

ولم تحمل تصريحات باول، توقيتات محددة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة، ما عزز من التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة متشددة لأطول فترة ممكنة.

وأضاف، خلال كلمته بإحدى المنتديات السياسية، ضرورة استمرار السياسة النقدية الحالية، مع تباطؤ تراجع التضخم".

ولفت، إلى أن البيانات الأحدث تظهر نموًا قويًا واستمرار قوة سوق العمل، ولكن أيضًا عدم إحراز مزيد من التقدم حتى الآن هذا العام بشأن التراجع إلى هدف التضخم البالغ 2%".

في حين كشفت بيانات التضخم عن شهر مارس، الصادرة الأسبوع الماضي، أن التضخم يسير بمعدل سنوي 3.5% - وهو ما يقل كثيرًا عن الذروة التي بلغت حوالي 9% في منتصف عام 2022 ولكنه ينجرف نحو الأعلى منذ أكتوبر 2023.