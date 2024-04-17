التموين تستهدف استلام 230 ألف طن قمح بالفيوم خلال الموسم الحالي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استهداف استلام 230 ألف طن قمح في محافظة الفيوم خلال موسم التوريد المحلي لعام 2024، وذلك من إجمالي المساحة المزروعة البالغة 171 ألفًا و524 فدانًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع نقاط إستلام القمح المحلي بمحافظات الجمهورية تقوم حاليًا باستلام المحصول من المزارعين وذلك عبر الجهات المسوقة وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف المصيلحي، عن تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مستهدف خلال موسم 2024 استلام 3.5 مليون طن قمح من كافة محافظات الجمهورية، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

فيما قال السيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية على صومعة الفيوم بمركز طامية بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين، أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة هذا الموسم بلغت 171 ألفًا و524 فدانًا، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد ما بين 12 و18 أردبًا، و تصل إلى 24 أردبًا في بعض المناطق.

وأضاف حرز الله أنه تم استلام حتى الآن 2500 طن قمح حتى صباح اليوم من المزارعين بمحافظة الفيوم.

وأوضح حرز الله أنه يتم توريد محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 13 نقطة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن، موزعة كالتالي 3 صوامع، و4 هناجر، و6 شون حديثة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 680 طنًا تتخطى 700 طن في ذروة الموسم.

من جانبه قال المهندس محمد عبد العزيز مشرف صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في منطقة شمال الصعيد (الفيوم والجيزة وبني سويف) إنه تم استلام حتى الآن ما يقرب من 3000 آلاف طن النسبة الأكبر منها في الفيوم ثم بني سويف والجيزة، ومستهدف استلام نحو 390 ألف طن خلال موسم التوريد في الثلاثة محافظات.

وأضاف عبدالعزيز أن إجمالي السعات التخزينية التابعة للشركة في منطقة شمال الصعيد تبلغ 390 ألف طن بعدد 7 صوامع، موزعة كالتالي : بني سويف 120 ألف طن في صومعتي سدس 60 ألف طن وكوم أبو راضي 60 ألف طن.

وتابع عبد العزيز أن محافظة الفيوم بها صومعتين بسعة إجمالية 120 ألف طن، موزعة 60 ألف طن صومعة طامية و60 ألف طن صومعة قصر الباسل.

وأوضح عبد العزيز أن محافظة الجيزة بها 3 صوامع بإجمالي سعات تخزينية 150 ألف طن (برقاش 60 ألف طن، وبني سلامة 60 ألف طن، أطفيح 30 ألف طن).

بينما قال المهندس أحمد حسان مدير صومعة طامية في محافظة الفيوم أن السعة الإجمالية للصومعة 60 ألف طن بعدد 12 خلية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، موضحا أن الصومعة تم إنشاءها في عام 2017 ضمن المنحة الإماراتية بعدد 25 صومعة لصالح وزارة التموين.

وأضاف مدير صومعة طامية أن المساحة المزروعة من القمح في مركز طامية تبلغ 31 ألفًا و169 فدانًا.