جامعة الفيوم تناقش إنشاء وحدة حقوق الإنسان

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الفيوم جلسته رقم 196 برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة وبعضوية أعضاء المجلس ، وذلك اليوم الأربعاء.

وأشار الدكتور عاصم العيسوي إلى إحاطة المجلس علمًا بأن الجامعة بصدد قياس البصمة الكربونية علي مستوى الجامعة، وذلك التزامًا بدور الدولة لمحاولة الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠م، وذلك من خلال الاستمارة التي قام بتصميمها قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية حتى يتاح للجامعة حصر الأنشطة التي تأثر على البصمة الكربونية بمحافظة الفيوم عامة وجامعة الفيوم خاصة، والتي تم إرسالها لكل أسرة جامعة الفيوم.

وأحيط المجلس بمعايير وإجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الأجهزة والمعدات عالية الكفاءة بجميع المباني، وذلك لمتابعة الجامعات وإعداد تقرير فيما يخص تطبيق إجراءات ونشر ثقافة ترشيد الطاقة.

وحدة حقوق الإنسان

كما ناقش المجلس إنشاء وحدة لحقوق الإنسان (وحدة إدارية)، واعتماد نظام العمل بها بعدما تقوم لجنة متخصصة من نواب رؤساء الجامعات بإعداد لائحة استرشادية موحدة لبيان عمل وحدة حقوق الإنسان بالجامعات المصرية، في إطار التعاون بينها وبين وحدة حقوق الإنسان المركزية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أحيط المجلس بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية وكليات الجامعة في الفترة 21 مارس و حتى 20 ابريل .

IMG-20240417-WA0070

IMG-20240417-WA0071