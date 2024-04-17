موعد مباراة الكويت وفيتنام في كأس آسيا والقنوات الناقلة

يتقابل منتخب فيتنام بمظيره منتخب الكويت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

موعد مباراة الكويت وفيتنام

وتنطلق صافرة أحادث مباراة الكويت وفيتنام في كأس آسيا تحت 23 سنة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وفيتنام

وينقل بث مباشر مباراة منتخب الكويت الأولمبي أمام نظيره الفيتنامي على قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS، بالإضافة إلى قناة الكأس Alkass، وقناة الرابعة العراقية.



يقع منتخب الكويت إلى جانب منتخب فيتنام تحت 23 سنة في المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا كل من منتخب أوزبكستان و منتخب ماليزيا